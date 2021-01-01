Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021 mesajları

2020'nin salgın nedeniyle acılarla dolu olduğunu belirten Erdoğan, vakalarla ilgili "İnşallah 2021 yılı bir düşüş yılı olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgını kaynaklı vaka ve ölümlere değinen Erdoğan,"2020 sadece bizler için değil tüm insanlık için gerçekten yoğun bir yıl oldu ve tüm insanlık için acılarla dolu bir yıl oldu. Temennimiz odur ki alınan tedbirler sayesinde inşallah 2021 yılı bir düşüş yılı olacaktır." dedi.

"3 MİLYON AŞI GELDİ"

Aşı konusuna ilişkin, "Aşılarda alınan bir mesafe var. Şu anda yaptığımız görüşmeler neticesinde 3 milyon aşı geldi ve bunun serisi devam edecek." bilgisini paylaşan Erdoğan, şunları söyledi:

"ORTAK ÜRETİM MESELESİ SÖZ KONUSU"

"Almanya ile yaptığımız görüşmelerde bir ortak üretim meselesi de söz konusu. Bu konuda TÜBİTAK çalışmasını sürdürüyor. Burdan da olumlu gelişmeler var. Yine aynı şekilde Rusya'yla yaptığımız çalışmalar var. Türkiye'nin kendi bünyesinde yaptığı çalışmalar var."