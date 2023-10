AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuştu.

Erdoğan, üniversitelerde elde edilen kazanımlarda geriye gidişe kesinlikle izin vermeyeceklerini söyledi.

"Müsaade etmeyeceğiz"

Konuşmasında Erdoğan, "Üniversitelerimizin bir daha asla yasakla, baskıyla, kavgayla veya ideolojik dayatmalarla anılmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi ve ekledi:

"Üniversitelerimiz ve akademisyenlerimizle gurur duyuyoruz"

Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

Üniversitelerimiz ve akademisyenlerimizle gurur duyuyoruz, kendilerinden daha nice başarılar bekliyoruz. Biz de ilme, bilime, kültüre ve eğitime dair yapacağımız her türlü nitelikli çalışmada sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Toplumun mükemmeliyet merkezi olarak kabul edilen üniversiteler, bireylere mesleki formasyon kazandırmanın ötesinde rollere sahip.

"Memleketin hem talihini hem de tarihini değiştirirler"

Üniversiteler bilim yuvaları olmalarının yanında, öğrencilerin entelektüel gelişmelerine katkı sunan, yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan, kendi gelenekleri olan evrensel kurumlardır. Üniversiteler, yetiştirdiği nesillerle bir memleketin hem talihini hem de tarihini değiştirir. Beşeri, ekonomik ve sosyal kalkınmanın lokomotifi olan üniversiteler, ülkeler açısından uluslararası düzeyde rekabetin itici gücünü oluşturur. Üniversiteleri sadece bilim ya da meslek öğrenme yeri olarak görmek, sığ bir bakış açısıdır. Esas işlevi, kültür aktarımına ve gelişimine öncülük etmek, döneminin fikirler sistemini inşa etmek, her alanda toplumun seviyesini yükseltmektir.

"Üniversiteler ne kadar özgür olursa toplum o derece olumlu etkilenir"

Tarihten örnekler verdi

"Üniversitelerimizin üzerine titriyoruz"

"Cadı avını daha dün gibi hatırlıyoruz"

"Ülkeye çağ atlatacak her yatırımdan rahatsızlık duydular"

Üniversite sayısını 76'dan 208'e çıkartarak, isteyen her gencimizin evine en yakın yerde yükseköğrenime katılmasının yolunu açtık. Bilimin, 81 vilayetimize yayılmasını kolaylaştırdık.



Yükseköğrenime erişimin kolaylaşması, ülkemizde kimi elitleri rahatsız etse de, bu gayretlerimiz milletimiz tarafından takdirle karşılandı. Bu kesimler sadece üniversite sayılarının artmasından değil, yollardan tünellere, hastanelerden havalimanlarına kadar ülkeye çağ atlatacak her yatırımdan rahatsızlık duydular.



Tüm devasa projelerimizin durdurulmasını istediler. Başörtüsü düzenlemesi dahil, hak ve özgürlükler için attığımız her adımı çeşitli yöntemlerle engellemeye çalıştılar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken başlattığımız üniversite öğrencilerine burs uygulamasını Anayasa Mahkemesi'ne götürerek iptal ettirenler, daha sonra dönüp bundan şikayetçi bile oldular.



Kendi çocuklarına hak gördükleri yükseköğrenim imkanından fakir fukaranın da evladının faydalanmasına bir türlü razı olamayanların tutarsızlıkları hiç bitmedi. Ama biz bunların hiçbirine takılıp kalmadık. Verdiğimizin sözlerin önemli bir kısmını yerine getirdik.