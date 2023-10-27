Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yoğun bir programı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek etkinliklere katılacak.

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Cumhuriyetimiz 100 yaşına giriyor...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi hummalı hazırlıklar yapılıyor.

Bu kapsamda yurt genelinde büyük bir coşku hakim.

Anıtkabir'e ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da programı belli oldu.

Erdoğan, 29 Ekim’de devlet erkanıyla Ata’nın huzuruna giderek Anıtkabir’e ziyarette bulunacak.

Ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ‘Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Dev Eser’ Yağlı Boya Resim Sergisi’ne de katılacak.

Vatandaşlara seslenecek

Öte yandan burada Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu’nda tebrikleri kabul edecek.

Sonrasında ise TBMM'de "100. Yıl Resmi Geçit Töreni"ne iştirak edecek Erdoğan, Donanma ve Türk Hava Kuvvetlerinin İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenini izleyecek.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "100. Yıl Hitabı" ile vatandaşlara seslenecek.

Boğaz'da geçit töreni yapılacak

Cumhuriyet Bayramı'nda saat 17.00'de, başta TCG Anadolu olmak üzere 100 gemiyle Boğaz'da geçit töreni yapılacak. Bu törene, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK dahil 20 muharip uçak da eşlik edecek.

Geçit töreninde ayrıca 101 pare top atışı da gerçekleştirilecek. Bu, donanma tarihindeki en büyük geçit töreni olacak.

Tarihi mekanlarda özel ışık gösterisi

"Cumhuriyetin Sesi, Cumhuriyetin Rengi" etkinliğiyle de Galata Kulesi, Haydarpaşa Tren Garı, Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası), Etnografya Müzesi, Saat Kulesi, Dolmabahçe Sarayı gibi tarihi mekanlar ile Efes Antik Şehri, Kapadokya gibi turistik mekanlar, özel ışık gösterileriyle renklendirilecek.

Bu mekanlarda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına özel bestelenen "100. Yıl Marşı" yankılanacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, 2023 drone ile İstanbul Boğazı'nda ışık ve havai fişek gösterileri yapılacak.

29 Ekim'de Türkiye Yüzyılı vurgusu

İstanbul Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne kurulacak "Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı" gösterim alanında, su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayımlandığı ekranlarla, geçmişten bugüne Türkiye Yüzyılı vizyonu interaktif ve teknolojik bir deneyimle vatandaşların beğenisine sunulacak.

Türkiye Yüzyılı logosundan esinlenerek oluşturulan "Türkiye Yüzyılı" enstalasyonu da 29 Ekim'in parçası olacak.