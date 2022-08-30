Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 30 Ağustos kabulü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümünde tebrikleri kabul etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşku ile kutlanıyor.

Cumhuriyet yolunda en önemli dönüm noktalarından biri olan bu önemli tarihin 100'üncü yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'deki programın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi.

Tebrikleri kabul etti

Erdoğan burada 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, yüksek yargı üyeleri, bakanlar, milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yabancı misyon şefleri, askeri ve sivil erkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini sıkarak tebriklerini iletti.

Beştepe'deki tören yaklaşık yarım saat sürdü.













