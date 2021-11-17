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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50+1 değerlendirmesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmaları için parlamentoyu işaret ederek, "Değişikliğe giderse parlamento gider" dedi.
    • AA
    • 17.11.2021 - 13:37
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 14:04
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50+1 değerlendirmesi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

    Erdoğan, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    50+1 SORULDU

    Cumhurbaşkanı'na, son dönemde tartışmalara konu olan Cumhurbaşkanılığı Sistemi'ndeki 50+1'in değişip değişmeyeceği konusu soruldu.

    Bu konuda konuşulanların yalan dolan olduğunu söyleyen Erdoğan, karar merci olarak parlamentoyu gösterdi.

    "KARAR PARLAMENTONUNDUR"

    Cumhurbaşkanı, "Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeyler. Bu konularla, özellikle Anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur. O konuda değişikliğe giderse parlamento gider." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın 50+1 değerlendirmesi #1

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