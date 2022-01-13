Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB büyükelçileri toplantısı konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde AB üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçilerine hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Ankara büyükelçilerine hitap etti.

Konuşmasında Türkiye'nin terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleye değinen Erdoğan, "Türkiye'nin terörden arındırdığı bölgelerde bugün 4 milyonun üzerinde Suriyeli hayatını idame ettiriyor." dedi.

"TÜRKİYE ANLAMLI BİR DESTEK ALAMADI"

Türkiye'nin olağanüstü çabaları sayesinde bugün Suriye ve Avrupa'da farklı manzaraların engellendiğini belirten Erdoğan, göç krizinde AB'den gerekli desteği alamadıklarını söyledi.

Erdoğan, "Türkiye, göç kriziyle mücadelesinde Avrupa Birliği'nden anlamlı bir destek alamadı. Avrupa Birliği, Suriyelilere yasal göç yollarını açan gönüllü insani kabul programını hala hayata geçiremedi." ifadesini kullandı.

BÜYÜKELÇİLER TEK TEK YAZDI

AB büyükelçilerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması dikkatle dinlediği anlar kameraya yansıdı.

Büyükelçilerin, Erdoğan'ın verdiği mesajları tek tek not aldığı görüldü.

Erdoğan, konuşmasında şunları aktardı:

"MEVCUT KRİZLER ÇÖZÜLMEDİKÇE..."

"Avrupa ve Türkiye'nin çevresinde yaşanan mevcut krizler çözülmedikçe göç baskısının azalmasını beklemek gerçekçi değildir.

BRÜKSEL'E HATIRLATMA: TÜRKİYE'NİN OLAĞANÜSTÜ ÇABALARI OLMASAYDI...

Türkiye'nin terörden arındırdığı bölgelerde bugün 4 milyonun üzerinde Suriyeli hayatını idame ettiriyor. Gerek PKK, PYG, YPG'nin gerekse rejim güçlerinin sivilleri ve sivil yerleşimleri hedef alan saldırılarına rağmen bu insanlar kendi yurtlarında kendi topraklarında kalarak hayata tutunmaya çalışıyor.

Türkiye buradaki varlığıyla Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına katkı sağlarken, yeni göç dalgalarının da önüne geçmektedir. Elini vicdanına koyan herkes kabul edecektir ki şayet Türkiye'nin olağanüstü çabaları olmasaydı bugün hem Suriye hem de Avrupa çok farklı bir manzarayla karşı karşıya kalacaktı.

"BU GERÇEKLERE RAĞMEN..."

Bizim gayretlerimiz olmasaydı göç krizi, daha fazla derinleşecek, can kayıpları daha çok artacak, terör daha fazla azacak, istikrarsızlık çok daha geniş bir coğrafya yayılacaktı. Türkiye'nin fedakarca yürüttüğü çalışmalar, tablonun kötüleşmesine, yüreğimizde yeni Aylan bebek yaralarının açılmasına mani olmuştur.

Yine 500 bine yakın Suriyeli misafirimizin evlerine güvenli ve gönüllü geri dönüşlerini sağlamış olmamız da ülkemizin bir diğer başarısıdır. Ancak bu gerçeklere rağmen Türkiye, göç kriziyle mücadelesinde Avrupa Birliği'nden anlamlı bir destek alamadı. Avrupa Birliği, Suriyelilere yasal göç yollarını açan gönüllü insani kabul programını hala hayata geçiremedi.

AB'YE "STRATEJİK MİYOPLUKTAN KURTULUN" ÇAĞRISI

Ege'deki olaylarla ilgili Avrupa'dan daha vicdanlı sesler yükseltmesini bekliyoruz. AB'nin 2022 yılında stratejik miyopluktan kurtularak Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde daha cesur olmasını istiyoruz.

"ÜYELİK SÜRECİNDE ATTIĞIMIZ ADIMLAR ENGELLENDİ" AÇIKLAMASI

Tam üyelik yolunda attığımız adımların nasıl engellendiğini bizzat gördüm, yaşadım. Maruz kaldığımız adaletsizliklere rağmen AB bizim stratejik önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Bu tecrübeler ışığında Avrupa kıtasının bir parçası olan Türkiye, AB'nin tam üyesi hedefine bağlıdır. 2021-2023 yıllarını kapsayan çalışmalarımıza hız verdik. Paris İklim Anlaşması'nı onayladık.

AB ile iş birliğimizi güçlendirmeye hazırız. Sizlerden gerek Brüksel'e gerek başkentlerinize yapacağınız münasebetlere Türkiye'nin AB ile yeni bir sayfa hazırlığında olduğunu iletmenizi rica ediyorum."