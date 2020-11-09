Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saatler 14.00'ü gösterirken kameralar karşısında olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram'da yaptığı istifa paylaşımı, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Bu açıklamanın ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi.

İstifanın kabul edilip edilmeyeceği merak konusu.

ERDOĞAN KONUŞACAK

Erdoğan ise bugün 14.00'te kameralar kaşısına geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenecek olan 12. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklama yapacak.

Öte yandan, Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan da bir açıklama yapılması bekleniyor.