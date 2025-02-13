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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Asya turu sürüyor.

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Malezya'ya geçmiş, burada çeşitli temaslarda bulunmuştu.

Malezya'nın ardından sıradaki durak Endonezya oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya turunun ikinci durağı olan Endonezya’daki temaslarını tamamladı.

ASYA TURUNUN SON AYAĞI PAKİSTAN OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asya turundaki son ziyareti ise Pakistan'a oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak için geldiği İslamabad'da temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlık binasında Başbakan Şahbaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif, resmi törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ADI İSLAMABAD'DAKİ BİR YOLA VERİLECEK

Erdoğan ve Şerif, Başbakanlık binasında Şerif'le görüştü. Erdoğan ve Şerif, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra küresel konuları ele aldı.

İki lider düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Daha sonra ise iki ülke arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Son olarak ise Islamabad'daki F-8 kavşağını da kapsayan en işlek otoyol kesimlerinden birine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adının verileceği öğrenildi.