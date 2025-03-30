Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af kararıyla 10 hükümlünün cezası kaldırıldı

Anayasa’nın 104. maddesinin 16. fıkrası kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı mahkumlar için bireysel af yetkisini kullandı.

Resmi Gazete'de Erdoğan'ın imzasıyla yer alan kararlara göre sürekli hastalık, sakatlık veya kocama halleri nedeniyle 10 hükümlünün kalan cezaları kaldırıldı.

Affa gerekçe olarak Adli Tıp Kurumu raporlarıyla belgelenen sağlık sorunları ve ileri yaş durumları gösterildi.

Kararlar bireysel düzeyde alınırken affedilen kişilerin isimleri ve mahkûmiyet gerekçeleri Resmi Gazete'de kamuoyuyla paylaşıldı.

AFFEDİLEN KİŞİLER

Resmi Gazete’de yayınlanan kararla cezaları kaldırılan hükümlüler:

Ali D.: Kocama hali nedeniyle affedildi.



Gülden A.: Sürekli hastalık gerekçesiyle affedildi.



Uğur E.: Sürekli hastalık ve sakatlık nedeniyle affedildi.



Şehmus A.: Sürekli hastalık ve sakatlık gerekçesiyle affedildi.



Ayhan K.: Sürekli hastalık ve sakatlık nedeniyle affedildi.



Hulki N.: Sürekli hastalık gerekçesiyle affedildi.



Abdulkadir E.: Sürekli hastalık nedeniyle affedildi.



Hamit Ç.:Sürekli hastalık gerekçesiyle affedildi.



Kenan K.: Sakatlık nedeniyle affedildi.



Ziya Y.: Kocama hali ve sağlık durumu gerekçesiyle affedildi.