Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın affıyla tahliye edilen generaller yeniden yargılanmak için dava açtı 28 Şubat Davası’nın sanıkları emekli komutanlardan Çetin Doğan, Yıldırım Türker, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Temel Özkaynak’ın kalan cezaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile affedildi. Emekli komutanlar, yeniden yargılanmak için dava açtı.

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Tükiye'nin tarihine "postmodern darbe" olarak geçen ve hem toplumda hem de siyasette büyük etkileri bulunan 28 Şubat post modern askeri darbesinin üzerinden tam 27 yıl geçti.

28 Şubat davasının 14 hükümlüsüne verilen hapis cezaları, hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan kararda, hükümlüler hakkında Adli Tıp Kurumu’nun verdiği sürekli hastalık, sakatlık ve kocama haline dikkat çekildi.

Kararın ardından emekli generallerin tahliyelerine başlandı. Eski generaller Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Orgeneral Çetin Doğan cezaevinden tahliye edildi.

Yeniden yargılama talep ettiler

Son olarak tahliye edilen beş komutanın avukatı olan Aykanat Kaçmaz, yargılamanın yeniden yapılması, rütbenin geri alınması ve diğer haklarının iadesi için Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.

"Af değil, adalet istiyoruz"

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Avukat Kaçmaz, "Af değil, adalet istiyoruz. Yargılamanın yenilenmesi sonucu beraat kararı verileceğine inanıyorum." dedi.

"Yüklenen tek suç hükümetin cebir ve şiddetle istifa ettirilmesidir"

Toplumda, siyasilerde ve yargı üzerinde “28 Şubat darbedir” algısı nedeniyle yargılananların aklanamadığını belirten Kaçmaz, şunları kaydetti: