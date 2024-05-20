Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın affıyla tahliye edilen generaller yeniden yargılanmak için dava açtı

Tükiye'nin tarihine "postmodern darbe" olarak geçen ve hem toplumda hem de siyasette büyük etkileri bulunan 28 Şubat post modern askeri darbesinin üzerinden tam 27 yıl geçti.
28 Şubat davasının 14 hükümlüsüne verilen hapis cezaları, hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan kararda, hükümlüler hakkında Adli Tıp Kurumu’nun verdiği sürekli hastalık, sakatlık ve kocama haline dikkat çekildi.
Kararın ardından emekli generallerin tahliyelerine başlandı. Eski generaller Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Orgeneral Çetin Doğan cezaevinden tahliye edildi.
Yeniden yargılama talep ettiler
Son olarak tahliye edilen beş komutanın avukatı olan Aykanat Kaçmaz, yargılamanın yeniden yapılması, rütbenin geri alınması ve diğer haklarının iadesi için Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.
"Af değil, adalet istiyoruz"
Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Avukat Kaçmaz, "Af değil, adalet istiyoruz. Yargılamanın yenilenmesi sonucu beraat kararı verileceğine inanıyorum." dedi.
"Yüklenen tek suç hükümetin cebir ve şiddetle istifa ettirilmesidir"
Toplumda, siyasilerde ve yargı üzerinde “28 Şubat darbedir” algısı nedeniyle yargılananların aklanamadığını belirten Kaçmaz, şunları kaydetti:
Karşı görüşte olanlar, ‘Bu hukuksuzluk, FETÖ kumpası, sahte delil ve tanıkların beyanlarını’ ileri sürüldüğünde, o süreçte türban sebebiyle eğitim öğretim özgürlüklerinin engellendiği ve üniversitelerdeki türban olaylarını karşı görüş olarak ileri sürmekte ve bu tartışma devam etmektedir. Ancak yargılananlar ne türban yasağı koydukları ne dindar personelin kamu görevini sona erdirdikleri ne de kendisi ya da eşi türbanlı olduğu için emri altındakilere baskı uygulamaktan yargılanmamaktadır. Yüklenen tek suç hükümetin cebir ve şiddetle istifa ettirilmesidir.
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