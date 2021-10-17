Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turu başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Angola, Togo ve Nijerya'yı ziyaret edeceği 4 günlük Afrika ziyareti bugün başlıyor.

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle olan ilişkileri son yıllarda ivme kazandı.

Bu kapsamda Afrika kıtasına yapılan yatırımlar arttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ticaret hacmi katlanarak büyüyen Afrika kıtasına çıkarma yapıyor.

4 GÜN 3 ÜLKE

Erdoğan'ın 3 ülkeyi kapsayan ve 4 gün sürecek Afrika ziyareti bugün başlıyor.

Cumhurbaşkanı Angola, Togo ve Nijerya'yı ziyaret edecek.

Amaç Afrika ülkeleri ile ilişkilerin daha da geliştirilmesi.

UÇUŞLAR ARTTI

Afrika ülkelerine yönelik diplomatik misyonların artması ve ekonomik ilişkilerin gelişmesinin yanı sıra kıtaya yapılan uçuş sayısı da yükseldi.

Afrika'ya ilk uçuşunu 1956'da gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY), son yıllarda uçuş ağını hızla genişletti.

THY 2002'de kıtada 6 destinasyona ulaşırken, son olarak Angola'nın başkenti Luanda'ya gerçekleşen uçuşla bu sayı 61'e yükseldi.

TİCARET HACMİ GÜNDEN GÜNE ARTIYOR

Diplomatik misyonların güçlendirilmesi ve uçuş sayısının artması ticaret hacmini de etkiledi.

İş insanları, Afrikalı muhatapları ile yoğun bir ticari faaliyet içine girdi. Ticaret hacmi 2002'ye göre 6 kat arttı.

2002 yılında 2 milyar 935 milyon dolarken 2020'de koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen 25 milyar doları aştı.

Yeni hedef ise 50 milyar dolara ulaşmak.