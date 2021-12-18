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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika Zirvesi sonrası konuşması

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ülkelerinin liderleriyle İstanbul'da bir araya geldi.
    • AA & Ensonhaber
    • 18.12.2021 - 16:00
    • Güncelleme : 18.12.2021 - 16:04
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika Zirvesi sonrası konuşması

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ülkelerinin liderleriyle İstanbul'da bir araya geldi.

    Erdoğan, 3'üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin ardından Afrikalı liderlerle düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

    "İLİŞKİLERİMİZ DAHA DA DERİNLEŞECEK"

    "Zirvede kabul ettiğimiz bildiri ve ortak eylem planıyla ilişkilerimizi daha da derinleştirecek bir yol haritası üzerinde mutabık kaldık.

    "KRİTİK BİR EŞİĞİ AŞTIK"

    Kıtayla iş yapan firmalarımızı yerelleşme hususunda teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Bu zirveyle Türkiye-Afrika ilişkilerinde kritik bir eşiği daha aştığımıza inanıyorum.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda dün kabul edilen 2022 bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

    Ayrıntılar gelecek...

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