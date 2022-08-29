Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada coşkulu kalabalığa hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da 30 Ağustos Büyük Zafer'in 100. Yılı Etkinlikleri ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

"Milletin değerlerine hakaret edenler hesap verecek"

İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan bugün ise tahliye edilen şarkıcı Gülşen'e tepki gösteren Erdoğan, ''Milletimizin mukaddes değerlerine hakaret edenler hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak.'' ifadelerini kullandı.

"Sandıktan çıkamayacaklarını anladılar"



Son günlerde milletimizin en büyük gücü olan kardeşliğine yönelik provokasyonların imam hatip okullarımızı da hedef alacak şekilde çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyoruz. Sandıktan çıkamayacaklarından anlayanlar, umutlarını bayat senaryolara bağlamış durumdalar. Yıllarca bidon kafalı, makarnacı diyerek aşağıladıkları insanlarımızı bu kez tehditlerle sindirmek istiyorlar.'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmam hatip okullarımızı hedef alıyorlar VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bay Kemal bak sana selam var"

"Kütahya'da yaptığımız bugünkü toplu açılış töreninde 50 bini aşkın kardeşimizle beraberdik. Bugün baktım ki Afyon'da da durum başka. Bay Kemal bak Afyon'dan, Kütahya'dan sana selamlar var. Salgın sebebiyle 3,5 yıldır sizinle beraber olamadık. Büyük zaferin arifesinde zaferin şehrindeyiz.

"2023 zafer yılı olacak"

Şehitler diyarı Afyonkarahisar'da vatanımız, bayrağımız ve ezanımız için can veren tüm kahramanlara Allah'tan niyaz ediyorum. Bu özel günde, Kocatepe'den taarruz emrini veren Başkumandan Mustafa Kemal'i, şehitleri, Afyonkarahisar'ın şehitliklerinde koyun koyuna yatan tüm yiğitleri burada tazim ediyorum. Biraz önce Kütahya'daydık. Kütahyalı kardeşlerimizle bir araya geldik. Bundan tam 1 asır önce tüm imkansızlıklara rağmen verilen o destansı mücadeleyi yeniden birlikte hatırladık.

2023'ün zafer yılı olacağına inanıyoruz. Şahit ol ya Rab!

"Bay Kemal lafla olmuyor"

Türkiye'yi kötü günlerine döndürme çabasında olanlar bizi yolumuzdan çeviremez. Bay Kemal lafla olmuyor. Türkiye'yi bölgenin parlayan yıldızı haline getirdik. Ülkemize her alanda tarihi yatırımlar yaptık, çağ atlattık.

"Türkiye, dünyanın en büyük şehitliğidir"

Buraların bir an önce alınması ve düşmanın yok edilmesi henüz 24 yaşındaki Yüzbaşı Agah'a verilir. 26. Ağustos öğlenden sonra bütün çarpışmalar 27 Ağustos öğlen vaktine kadar sürer. Yüzbaşı Agah onlara ağır kayıplar verdirerek, onları batı istikametine kaçmalarını sağlar. 50 Mehmetçik ve takviye kuvvetle düşman bu vadi içinde tamamen yok edilir.

Kütahya'dan Çanakkale'ye kadar şehitliklerimizde buna benzer yiğitlik destanlarıyla doludur. Türkiye dünyanın en büyük şehitliğidir. Bu topraklar onun için şüheda yurdudur diyoruz. Biz de şehitlerimizden aldığımız ilhamla, kutlu yürüyüşümüzü Afyon'dan başlattık. Partimizin temellerini buradan attık ve yolumuzu çizdik. Türkiye Cumhuriyeti'ni yükseltmek, güçlendirmek için canla başla çalışıyoruz.

Ne Türkiye'yi eski kötü günlerine döndürme çabaları, ne de vesayetçilerin oyunları bunların hiç biri bizi yolumuzdan alı koyamayacak.