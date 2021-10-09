Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'ndaki konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"YİNE KABINA SIĞMAYAN BİR ADANA VAR"

"Yaklaşık 2.5 senenin ardından Adanalı kardeşlerimle hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Bugün yine kabına sığmayan bir Adana var. Her birinize şükranlarımı sunuyorum.

"HER ANLAMDA ADANA'NIN YANINDA OLDUK"

Adana kalkınsın diye çalışmalar yaptık. Bu kapsamda Adana'ya 50 milyarlık yatırım yaptık. Gençlik ve spordan sosyal yardımlara kadar her anlamda Adana'nın yanında olduk. Bugün de Adana'nın simge ve nişanesi olan birçok yatırımı devreye almanın onurunu yaşıyoruz."

"SANAYİMİZİ DIŞA BAĞIMLILIKTAN BÜYÜK ÖLÇÜDE KURTARACAK"



Adana'ya birçok yatırımı devreye almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi'nin temelini attık. Türkiye'nin Polipropilen ihtiyacının 5'te 1'ini karşılayacak. Bu tesis sanayimizi dışa bağımlılıktan büyük ölçüde kurtaracak.

"ULUSLARARASI YATIRIMCILAR TÜRKİYE'YE GÜVENİYOR"

CHP'nin başını çektiği sermaye ırkçısı ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor, potansiyeline inanmayı sürdürüyor. Bu yatırım, muhalefetin yalan ve çarpıtma üzerine kurulu politikasının hiçbir işe yaramadığının kanıtıdır. Uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güvenmeyi sürdürüyor.

"BAY KEMAL ÇALIŞ SENİN DE OLUR"

Uluslararası piyasalardaki sıkıntılara rağmen ihracatta yıllık 210 milyarın üstüne çıkmayı başardık. Bay Kemal kıskanma, çalış senin de olur. Bay Kemal ne dedi, 'bir fabrika yaptınız mı' dedi. Bay Kemal, bak bugün tam 26 fabrikanın resmi açılışını gerçekleştirdik. Adana'mızın lezzet festivaline iştirak ettik. AK Parti olarak 20 yılımızı geride bıraktık. Kefenimizi giyerek çıktığımız yolda 20 yıldır başımız dik yürüyoruz.

Kimseye iftira atmadık; AK Parti'nin ak siyasetine yalan siyasetinin buluşmasına izin vermedik. Muhalefet çamur siyasetiyle milleti ve gündemi meşgul ediyor.

Türk demokrasisi güçlenmişse; AK Parti'nin mücadelesi sayesindedir. Kuruluşumuzdan itibaren daima milletimize dürüst olduk. Meydanlarda ne söylemişsek millet yetki verince sözlerimizi gerçekleştirmeye çalıştık.

"MUHALEFET KENDİNİ GÜNCELLEMEYİ BAŞARAMADI"

Dünyada taşlar yerinden oynarken, Türkiye'de statüko değişirken maalesef muhalefet kendini güncellemeyi başaramadı. CHP'nin başını çektiği muhalefet hala kimlikler ve korkular üzerine siyaset yapmayı sürdürdü.

Muhalefetin nasıl derin bir bunalım yaşadığını salgın döneminde bir kez daha gördük. Türkiye'nin salgın sürecini daha iyi yönetmesini sağlayacak tek bir teklif dahi getiremedi. Öyle konularla geldiler ki; kendilerini rezil ettiler.

CHP Genel Başkanı, millet kendi canının derdindeyken umut tacirliği yaptığı için utandı mı? Kılıçdaroğlu'nun israf dediği şehir hastaneleri salgın döneminde milletimize şifa oldu. Muhalefetin eleştirdiği bu sağlık yatırımları tüm dünyada salgınla mücadelede örnek gösterilen kurumlara dönüştürüldü.

SSK'yı batıran bu değil mi? CHP takoz siyasetinin kurumsallaşmış ete kemiğe bürünmüş halidir. Milletimizi Allah CHP siyasetinin eline düşürmesin

ÜYE SAYISI 11 BUÇUK MİLYONA YAKLAŞTI

Gençler ülkemizin son 20 yılına damga vuran bir parti olarak 2023 vizyonlarını da yine biz hayata geçireceğiz. Ana kademe, kadın kollarımız, gençlik kollarımız... Üye sayımız kaç oldu biliyor musunuz? 11 buçuk milyona yaklaşarak, tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık. Diğer tüm partileri toplayın böyle bir üye kaydı yok. Onlar nal topluyor.

Adana teşkilatımız son 1 ayda 17 bin yeni üye kaydederek ülkemize örnek olmuştur."



Ayrıntılar gelecek...