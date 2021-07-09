Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Diyarbakır İl Danışma Toplantısı'ndaki konuşması.

Diyarbakır'daki Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme yönelik değerlendirmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün Diyarbakır'da yine dolu dolu yine bereketli bir gün geçiriyoruz. Cuma namazımızı Diyarbakırlı kardeşlerimizle Kurşunlu Camii'nde eda ettik. Kurşunlanan Kurşunlu Camii'nde eda ettik.

Bölücü örgütün çukur olayları sırasında yaktığı 5 asırlık tarihi camiyi 3 yıllık titiz çalışma ile camimizin eski görkemine kavuştuğunu bu vesileyle yerinde görmüş olduk. Diyarbakır annelerimizin misafiri olacağız.

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için açtıkları bayrakla hem korku duvarını yıktılar hem de bölücü örgütün siyasi kollarını kalleş yüzünü deşifre ettiler.

Bu kahraman anneleri bizzat ziyaret ederek bugüne kadar bakan arkadaşlarım, belediye başkanlarım, kadın kollarım defaetle gelip kendilerini ziyaret ettiler haklı davalarında yanlarında olduğumuzu ifade ettiler. Bugün de ben de Diyarbakır annelerini heyetimle birlikte ziyaret edeceğim.

Ramazan'da sağolsun İstanbul'da onlar beni ziyaret etmişlerdi. Birlikte bir iftarımız oldu. Bugün de inşallah iadei ziyaretimizi gerçekleştirmiş olacağız.

Geçmişten bugüne kapsamlı bir muhasebeyi Diyarbakırlılarla paylaşacağız."

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