Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Eskişehir İl Danışma Toplantısı konuşması

Türkiye'de istikrarın teminatı olduklarını belirten Erdoğan, gelecek seçimlerle ilgili kararlılık vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de partisinin Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan, 2023 seçimlerinden AK Parti'nin geçmişten bugüne yolculuğuna kadar çeşitli konulara değindi.

2023 MESAJI VERDİ

Parti olarak son 19 yılda karşılaştıkları badireleri atlatmayı başardıklarını belirten Erdoğan, "Ülkemizi, 2023 limanına inşallah selametle kavuşturacağız." dedi.

"DİMDİK AYAKTAYIZ"

"Gençler gördüğünüz gibi dimdik ayaktayız." diyen Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"Milletimizin kardeşliğini güçlendirmek dışında hiçbir amaç gütmedik, gütmüyoruz. Üzerini basa basa ifade etmek isterim ki dün olduğu gibi bugün de Türkiye'de istikrarın teminatı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır.

Erdoğan: Ülkemizi, 2023 limanına inşallah selametle kavuşturacağız ViDEO





"EN BÜYÜK 10 EKONOMİDEN BİRİ OLMA HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ"

Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız. Bu uğurda çalışmaya devam ediyoruz. Türk ekonomisini yatırım, üretim, istihdam sütunları üzerinde yükseltmek için gayret gösteriyoruz.

"BUGÜNLERE İSİMSİZ KAHRAMANLARIN FEDAKARLIKLARIYLA GELDİK"

Salonlara sığmayan şu coşkunuz için şahsım adına teşekkür ediyorum. Rabbim muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin.

Her zaman altını çizere söylüyorum: Biz bugünlere büyük ve güçlü Türkiye sevdasına gönül veren isimsiz kahramanların fedakarlıklarıyla geldik. Bugünlere yılın her günü, günün 24 saatini kendini bu davaya adayan kardeşlerimizin mücadelesiyle geldik.

"KİBRE, GURURA NEFSİMİZİ KAPTIRMADIĞIMIZ İÇİN..."

Bugünlere gece uykusunu bölerek partimizin başarısı için Mevla'ya el açan büyüklerimizin samimiyetiyle geldik. Hepsinden önemlisi biz bugünlere niyetimizi temiz tuttuğumuz, kibre, gurura nefsimizi kaptırmadığımız için geldik.

"BAŞIMIZ DİK, ALNIMIZ AK"



Bizim yolumuz bugün de gerektiğinde vatanı, bayrağı, ezanı ve istikbali uğruna can vermekten çekinmeyen gençlerin yoludur. Başımız dik, alnımız ak bir şekilde 20 yıldır bu yolda yürüyoruz.

"AYRIMCILIK BİZDE YOK"

Bizim yolumuz Eskişehir'i fetheden büyük kumandan 2. Kılıçarslan'ın yoludur. Bizim yolumuz abideleşen mücadeleleriyle işgalci Yunan'a kök söktüren Eskişehirli gazi ve şehitlerin yoludur.

AK Partili kadrolar olarak uzun ince bu yolda tam 20 yıldır yürüyoruz. Hiç kimseyi dışlamadan 84 milyonun tamamını kucaklamaya çalışıyoruz, ayrımcılık bizde yok.

AFRİKA ZİYARETLERİNİ ANLATTI

Angola ziyaretinde 7 anlaşmaya imza ettik. Togo'da verimli görüşmeler yaptık. Togo'da komşu ülkeleri de oraya davet etmek suretiyle Burkina Faso ile orada bir görüşme yaptık. Bu görüşme çok çok manidardı. Afrika'nın 210 milyonu bulan nüfusuyla en kalabalık nüfusuna sahip olan Nijerya'da çok önemli kararlar aldık.





"İFTİHAR EDİYORUM"

Buralar 15-20 yıl öncesine kadar Türkiye'nin hiçbir varlık göstermediği coğrafyalardı. Bugün kıtanın her yerinde, Türk ürünlerini, Türk şirketlerini, insanımızın yardım elini uzatan sivil toplum örgütlerini görmekten iftihar ediyorum. Bugün kıta ülkeleriyle toplam ticaretimiz 25 milyar doları aşıyor.

"BU BAŞARI HEPİMİZİN ORTAK BAŞARISI"

Türk müteahhitler mega projelere imza atıyor. Bazı ülkeler, bizi Türk şirketlerinin inşa ettiği havaalanlarında, kamu binalarında karşılıyor. Bu başarı hepimizin ortak başarısıdır. Farklı coğrafyalarda yazılan destan hepimizin ortak destanıdır.

"UFKU ANKARA'NIN ÖTESİNE GEÇMEYENLER..."

Sevgili gençler, şunu genç arkadaşlarınıza iyi anlatın: Ufku Ankara'nın ötesine geçmeyenler bizim çok boyutlu dış politikamızı anlayamıyor. Bazı kesimlerin attığımız tüm bu adımlardan rahatsızlık duyduğunu görüyoruz."