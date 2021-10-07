Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na enerji yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun enerji fiyatlarıyla ilgili çıkışına tepki göstererek, "İzlemiyor musun televizyonları? Enerjide Avrupa ne alemde, dünya ne alemde görmüyor musun?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında kameralar karşısına geçerek gündemi değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun enerji fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamalara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyadan bazı örnekleri hatırlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünyada olan bitenden bihaber kaldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri'ne gelişmeleri takip etmesini önerdi.

"BU ZAT ENERJİ FİYATLARINI DİLİNE DOLAMIŞ.."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi; "Bu zat önceki gün enerji fiyatlarını da diline dolamıştı. Avrupa başta olmak üzere dünyanın bir dört bir yanında enerji fiyatlarının 2 katından 5 katına kadar arttığı dönemde biz vatandaşımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz Bay Kemal...

Sen nerede dolaştığının farkında değilsin.

"İZLEMİYOR MUSUN TELEVİZYONLARI? ADAMLAR BENZİN BULAMIYOR"

İzlemiyor musun televizyonları? Enerjide Avrupa ne alemde, dünya ne alemde.. Görmüyor musun? Adamlar şu anda benzin bulamıyor benzin. Bunları görmüyor musun?

Amerika başta olmak üzere Almanya, İngiltere akaryakıtta adeta müflis durumda.

KAMYON ŞOFÖRÜ BİLE BULAMIYORLAR

Hepsini geçtik; şimdi kamyon şoförü bile bulamıyorlar.

Salgın başladığından beri, enerji sektöründe kamunun kontrolü altındaki fiyatları, gerekirse sübvanse ederek en alt seviyede tuttuk, tutmayı sürdürüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Adamlar benzin bulamıyor VİDEO

"BİRİLERİ FELAKET TELLALLIĞI YAPMAKTAN GERİ DURMUYOR"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Dünyada ekonomiler küçülürken Türkiye'nin büyümeye devam etmesi ile farkımızı tekrar ortaya koyduk.

Tabii birileri ne yaparsak yapalım, felaket tellallığı yapmaktan geri durmuyor.

Yıllardır aynı yalanlardan bıkmayanların maskelerini her seferinde tekrar tekrar düşürmek zorundayız.

Kılıçdaroğlu, çok alınmış; görüntülerdeki kişinin kendisi değil de ben olduğumu zannederek bir sağlık kuruluşundan rapor almam gerektiğini söylemiş.

Aramızda doktor arkadaşlar varsa, bu ruh halinin hangi anlama geldiğini neye işaret ettiğini gayet iyi bileceklerdir.

Biz kimsenin işine karışmayız, doktorların işine de karışmayız.





"ALLAH KILIÇDAROĞLU'NA ŞİFA VERSİN"

Ortada hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum olduğu ortadadır.

Bize düşen Allah şifa versin deyip, kendi işimize bakmamızdır.

Ülkenin de dünyanın da durumundan bihaber olanların kürsülerden söyledikleri sözün bir anlamı yoktur.

Kamu görevlilerini tehdit ederek, çiftçiye esnafa hakaret ederek iktidara geleceğini sananları acı bir tebessüm ile izliyoruz.

Biz demiyoruz ki ülkede hiçbir sıkıntı yok. Tabii ki sıkıntılarımız var. Ama bunların neler olduğunu da nasıl çözüleceğini de en iyi biz biliyoruz.

Partimize yönelik iftira kampanyaları artıyor ama biz yalanlarla baş ederek yürüyen bir siyasi hareketten geliyoruz."