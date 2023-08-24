Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Fahiş fiyat balonu sönecek AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye yönelik net mesajlar verdi. Erdoğan, fahiş fiyat balonunu yakında söneceğini belirtirken emeklilere yönelik de gerekli adımların atılacağını vurguladı.

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ensonhaber.com

AK Parti 22 yaşında...

Bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tören düzenlenecek.

Tören öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Ekonomiye net mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından konuşmasında ekonomiye yönelik net mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fahiş fiyat balonu söndükçe milletimiz daha da rahatlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız"

Emeklilerden gelen serzenişlerin farkında olduklarını belirten Erdoğan yıl sonuna kadar gerekli adımların atılacağını vurguladı.

"Emlak ve kira piyasası yakında dengeye kavuşacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye yönelik ifadeleri şöyle:

Enflasyonun çıkardığı sorunları giderecek adımları atıyoruz. Fahiş fiyat balonu söndükçe milletimiz daha da rahatlayacaktır. Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. Yıl sonuna kadar gerekli adımları atacağız. Üniversiteli gençlerimize ve ev hanımlarına verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. Emlak ve kira piyasası yakında dengeye kavuşacak. Otomobil piyasası da yavaş yavaş düşüşe geçti.

"Geçmişin tecrübeleriyle geleceğe yön vereceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Toplantımızı siyasi mücadelemiz açısından anlamlı bir tarihte gerçekleştirdik. ATO'ya geçerek partimizin kuruluşunu coşkuyla kutlayacağız. Hem hafızamızı tazeleyecek hem de geçmişin tecrübeleriyle geleceğe yön vereceğiz.



3 ay önce ülkemiz tarihinin en kritik seçimlerinden birini gerçekleştirdik. Milletimizin takdiriyle 5 sene daha hizmet etme şerefine nail olduk. 28 Mayıs'ın Türk siyasetindeki artçı sarsıntıları devam ediyor.

"CHP'nin terör örgütlerine neler vadettiğini düşünmek bile istemiyorum"

Muhalefette her gün yeni bir skandal oluyor. Sayısız ihaneti masanın altına saklamışlar. Meydanlarda sağa sola siyasi ahlak verenlerin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Düne kadar can ciğer olup bugün kanlı bıçaklı olanların verdiği intiba, asıl vahim pazarlıkların henüz kamuoyunun malumu olmadığıdır. Yani bu pilav daha çok su kaldıracaktır.



Yüzde 1 oyu olmayanlara 38 milletvekilliği kaptıran CHP'nin terör örgütlerine neler vadettiğini düşünmek bile istemiyorum. Seçimlerden bu yana her gün, ülkemizin nasıl büyük bir uçurum kenarından döndüğünü bize hatırlatıyor. Tercihini farklı yöne kullanmış kardeşlerimiz de bu durumu gördü.

"Hayal sattıkları CHP seçmeninden özür dilesinler"

Siyasi tercihine bakılmaksızın tüm halkımız şu soruların cevabını merak ediyor. Kapısını çaldığınız her partiye bir bakanlıkla gittiniz. Önünüze gelene devleti rehin verdiniz. Kandil'deki terör baronlarına acaba neyi taahhüt ettiniz? Pensilvanya'daki hainlere hangi sözleri verdiniz ki bu alçaklar milletin siniriyle oynama pahasına uçak bileti paylaştılar? Seçim gecesi kazanıyoruz tiyatrosunu niçin oynadınız? YKS'dan AA'ya devletin kurumlarını niçin yıprattınız? Daha bunun gibi pek çok makul sorunun cevaplanması gerekiyor. Önce çıksınlar millete hesap versinler.



Anket şirketleriyle el ele verip hayal sattıkları CHP seçmeninden özür dilesinler. Yenilgiyi zafer gibi pazarlamak yerine hatalarını kabul etsinler.

"Depremlerin unutulmasına izin veremeyiz"