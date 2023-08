Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Fahiş fiyat balonu sönecek

ensonhaber.com

AK Parti 22 yaşında...

Bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tören düzenlenecek.

Tören öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Ekonomiye net mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından konuşmasında ekonomiye yönelik net mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fahiş fiyat balonu söndükçe milletimiz daha da rahatlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız"

Emeklilerden gelen serzenişlerin farkında olduklarını belirten Erdoğan yıl sonuna kadar gerekli adımların atılacağını vurguladı.

"Emlak ve kira piyasası yakında dengeye kavuşacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye yönelik ifadeleri şöyle:

"Geçmişin tecrübeleriyle geleceğe yön vereceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"CHP'nin terör örgütlerine neler vadettiğini düşünmek bile istemiyorum"

Muhalefette her gün yeni bir skandal oluyor. Sayısız ihaneti masanın altına saklamışlar. Meydanlarda sağa sola siyasi ahlak verenlerin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Düne kadar can ciğer olup bugün kanlı bıçaklı olanların verdiği intiba, asıl vahim pazarlıkların henüz kamuoyunun malumu olmadığıdır. Yani bu pilav daha çok su kaldıracaktır.



Yüzde 1 oyu olmayanlara 38 milletvekilliği kaptıran CHP'nin terör örgütlerine neler vadettiğini düşünmek bile istemiyorum. Seçimlerden bu yana her gün, ülkemizin nasıl büyük bir uçurum kenarından döndüğünü bize hatırlatıyor. Tercihini farklı yöne kullanmış kardeşlerimiz de bu durumu gördü.