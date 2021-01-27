Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısı konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis'teki grup toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis'teki grup toplantısına katıldı.

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Bilindiği gibi salgın nedeniyle ara verdiğimiz il kongrelerimize 13 Ocak'ta yeniden başladık. 2 haftada 27 kongremizi bugün tamamlamış oluyoruz. Bu vesileyle kongrelerimizde görev üstlenen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Kongrelerimize verdiğiniz destek için de sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Milletvekili arkadaşlarımın en verimli şekilde, bölgelerinde çalışmalarını gerçekleştirdiğine inanıyorum.

AK Parti'nin 18 yılda 15 seçimden başarı ile çıkmasının sırrı milletimiz ile olan gönül bağıdır. AK Parti'yi bugünlere getiren milletimizdir. Biz de vefa borcumuzu ülkemizi daha iyi noktalara getirerek ödemeye çalışıyoruz.

Eski Türkiye'de yaşamamış, o sıkıntıları çekmemiş, o baskılara maruz kalmamış gençlerimize o günleri anlatmakta zorlanıyoruz. Ülkemizin ekonomide çağ atladığını mukayeseli olarak anlatmak şarttır.

Dün Elazığ'da sayısı 8 bini bulan deprem konutlarının teslimine katıldım. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tutarak bir yılda konutların önemli bölümünü teslim ettik. Yaza kadar 20 bin konutun tamamını hak sahiplerine vermiş olacağız.

GAP'ın en önemli bölümlerinden biri olan Silvan projesi 8 önemli barajı ve 23 sulama tesisini kapsayan dev bir projedir. Bu projenin hayata geçmesi için önemli bir eşiği geride bıraktık.

Ülkemizin içinden geçtiği şu kritik dönemde, hükümetimize, ekonomimize verdikleri destek için TÜGİK yönetimine teşekkür ediyorum. Daha önce de DEİK ile görüşmüş, neler yapabileceğimizi konuşmuştuk.

Geçtiğimiz yılı 169.5 milyar dolarlık ihracat ile kapatan iş dünyamıza tebriklerimi sunuyorum.

AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile 12 Ocak'ta buluşarak, samimi düşüncelerimizi kendileri ile paylaştık. Aynı günün sabahında ise Türkiye Geleneksel Spor Federasyonu'nun salon açılışında buluştuk.

Uydu Teknolojileri Haftası etkinliğine katıldı. 5A uydumuzun uzaya çıkışının mutluluğunu arkadaşlarımız ile paylaştık. Uydumuz uzaydaki yolculuğuna, belirlendiği şekilde devam ediyor. Elazığ ile Malatya'yı birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü'nü yeni yılın ikinci gününde açtık. Kendi grubunda dünyanın 4'üncü büyük eseridir.

30 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri'ni takdim ettik. Ödül alanları bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Kabinemiz son toplantısını 28 Aralık'ta yaptı. Aynı gün Resim ve Heykel Müzesi'nin açılışını da gerçekleştirdik.

Milli aracımız TOGG'un pillerinde kullanılacak lityumu, lityum tesisinden sağlayacağız. Bunların yanında pek çok hükümet ve devlet yetkilisi ile görüşmeler ve kabuller gerçekleştirdik.

Görüldüğü gibi her günümüzü milletimiz için dolu dolu geçirmeye devam ediyoruz. Milletimiz ve ülkemiz için sorumluluk hisseden herkesten isteğimiz görevini hakkı ile ifa etmesidir.

Bu şekilde görevlerimizi hakkı ile yerine getirdiğimizde ülkemizin, Cumhur İttifakı'nın ve AK Parti'nin önünde durabilecek bir güç yok. Milletimiz her birimizi teker teker takip ediyor, karneyi dolduruyor. Seçim günü karnemizde notumuzu veriyor. Görevlerimizi hakkı ile yaptığımızda karne günü başımız dik, alnımız açık olarak ayrılabiliriz.

Türkiye'nin önünde hepimiz için yapılacak çok iş var. Yürütmede bizim, yasamada sizin işiniz var. Ülkemizi güven ve istikar ikliminde hedeflerine ilerletebiliriz.

Yakında hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz reform paketlerini Meclis'imizin takdirine sunmaya başlayacağız. Ülkemizi 2023 ve sonrasına taşıyan köklü düzenlemeler içerdiği görülecektir. Reform sürecine hep birlikte sahip çıkacağız.

Bizden başka gelecek tasarlayan yok. Tek vaatleri Tayyip Erdoğan'ı indirmek olanlara bu millet iktidarı vermez. Küresel siyasi değişim sürecinde, Türkiye'yi nereye getireceğini söyleyemeyen, kadroları kifayetsiz, yoldaşları şaibeli hiçbir yapı milletimizden iktidar vizesi alamaz. Bizler tüm şeffaflığımız ile milletimizin huzurundayız.

Son grup toplantımızda CHP'nin yalanları, iftiralarını söylerken, Mevlana'nın 'içinde ne varsa dışına o sızar' sözüne atıfta bulunmuştum. Son 1 aydır yaşanan her gelişme CHP'nin içindeki curufun ne durumda olduğunu göstermiştir. CHP, içindeki hırsızlık, taciz, tecavüz ve arsızlığı bastırmak için bizlere yönelik eleştirilerin artırmıştır. Hesap soracakları yerde işi pişkinliğe vuruyorlar. Mahkemelerce kanıtlanmış şeyleri tekrarlayanlara pişkin denmez de ne denir?

Önlerine geleni tek adamlıkla suçlayanları, kendi partilerinde oynadıkları tek adamcağız rolünü tebessümle izliyoruz. Biz bu zatları halkın içinde görmedik. Ama biz her zaman olduğumuz gibi milletimizin içindeyiz.

AYRINTILAR GELECEK...