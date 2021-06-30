Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısındaki konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haftalık konuşmasından, muhalefetin erken seçim söylemlerine değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum.

Milletvekillerimiz ile gruplar halinde yaptığımız değerlendirme toplantılarımıza devam etmeye başladık. Yarın da bir grup arkadaşımız ile bir araya geleceğiz. Sohbet toplantılarımıza da tekrar başlayacağız.

AK Parti'nin istişare kültürü olarak gördüğüm bu toplabntılarda söz alan arkadaşlarımız düşüncelerini samimiyetle ifade ediyor.

"BUNUN ADI YALAN TERÖRÜDÜR"

Dün MYK toplantımızda da ifade ettim. Türkiye 2023'e yürüdükçe partimiz ve ülkemize yönelik saldırıların artacağı anlaşılıyor.

Muhalefet ve onunla yol yürüyen partiler buna ortak olmaktadırlar. Her dönemde iktidar ile uhalefet arasında görüş ayrılıkları, tartışmalar yaşanmıştır. Ama bu kez karşımızda babaşka bir fotoğraf vardır.

Türkiye, CHP zihniyetinin yalan ve iftira zulmüne maruz kalmaktadır. Bunun adı da yalan terörüdür.

"AVUKATLARIMIZ VASITASI İLE TAKİPTEYİZ"

Bunlara göre Cumhurbaşkanından başlayarak, bakanlarından milletvekillerine, bürokratından iş adamına kadar her kesim taammüden vatanına ihanet etmektedir.

Herkes yolsuzluk yapmaktadır, herkes hırsızdır, herkes satılmıştır. Bizim bunca yalanı büyük bir keyifle ardı ardına sıralayan siyasetçi sıfatlı bu ruh hastasına ayıracak tek saniyemiz yoktur.

Hukuk önünde hesap sorulacak hususların avukatlarımız vasıtasıyla takipçisiyiz.

Diğer hususlarda ise diyoruz ki, CHP Genel Başkanı artık tıp ilminin, psikiyatrinin konusudur. Hakikat ile bağını bu derece koparmış insana doktorlar herhalde bir teşhis koyacaktır. Bize düşen Allah şifa versin demektir.

"2023 TÜRKİYE'NİN SEÇİM TAKVİMİDİR"

6 ay sonra erken seçim var biliyorsunuz değil mi? Haberiniz var. Yeni mi duydunuz? Bay Kemal öyle diyor. O diyorsa doğrudur. Şunu unutun. Bunlar adeta bir yalan makinesidir. Bu şekilde de bu yola devam edeceklerdir. Bir şeyi bilmeleri gerekiyor. Haziran 2023, Türkiye'nin seçim takvimidir. Cumhur İttifakı olarak kararımız budur. İlan ettiğimiz tarih budur. Siyaset ciddiyet ister.

Yalanın egemen olduğu siyaset, bizim kitabımızda yer almaz bunu böyle bilsinler.

Rabbim, kendileri hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadıkları halde müphem bir CHP iktidarından, kendilerinden olmayanı mahvetmekten, yıkmaktan, ortadan kaldırmaktan söz eden bu faşist zihniyetten ülkeyi muhafaza eylesin diyorum.

Değerli kardeşlerim, unutmayın ne demişti? Kimse belediyelerden çıkarılmayacak, atılmayacak. Böyle demedi mi? Dedi. Peki, o günden bugüne belediyelerden personeller atılmaya başlandı mı?

Atılıyor. Hele hele AK Partili olduğu zaman ona zaten dayanması mümkün değil. Hemen kapıya koyuyorlar.

Gerek belediyelerin yan kuruluşlarında gerekse memur statüsünde olanları acımasızca kapıya koyuyorlar.

Bütün bunlar bile hepimizin üzerindeki sorumluluğun ağırlığını göstermeye yeter de artar bile. Onun için kararlılıkla biz yolumuza devam edeceğiz.

"ÇOK BÜYÜK BİR VEBAL ALTINDAYIZ"

Hep birlikte unutmayın, çok büyük bir vebal altındayız.

Ülkemizi bu hastalıklı zihniyetin eline bırakmamak için çok daha fazla çalışacak, çok daha fazla mücadele edecek, çok daha fazla dikkatli olacağız.

İşte bunun için girmedik ev, dokunmadık yürek, kazanmadık gönül bırakmayacağız diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz.

"YIKIM SİYASETİ CHP'NİN GENLERİNDE VAR"

Aziz milletim altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum. Biz 19 yıldır ülkeyi, eser ve hizmet siyaseti ile yönettik, yönetiyoruz.

Bunlar ise daha ancak rüyasını gördükleri iktidarlarını yıkım siyaseti üzerine bina etmeye kalkıyorlar.

Gerçi yıkım siyaseti CHP zihniyetinin genlerinde var. Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda bu gerçeğin sayısız örneğini görüyoruz.

"NİCE GÜZEL İŞLERİN HEPSİ, CHP TARAFINDAN SABOTE EDİLMİŞTİR"

Bu ülkede Osmanlı’dan miras demiryolu projelerinin hepsini de Gazi Mustafa Kemal’den sonra CHP rafa kaldırmıştır.

Bu ülkede girişimcilerin kendi kabiliyetleri ve sermayeleri ile kurdukları uçak fabrikalarının kapısına CHP kilit vurmuştur.

Bu ülkede en büyük kalkınma projemiz olan GAP’A, Keban Barajı’nın inşasına CHP karşı çıkmıştır.

Ekranları başında bizi milletime tekrar hatırlatıyorum. Keban Barajı’na bile bunlar karşı çıkmıştır. Bu ülkede kabiliyetli mühendislerimiz tarafından üretilen otomobillerin, geliştirilen motorların, yapılan nice güzel işlerin hepsi de CHP tarafından sabote edilmiştir.

Bu ülkede vurulan her fabrika kazmasının önüne CHP dikilmiştir.

Bu ülkede İstanbul Boğazı üzerinde gerdanlık gibi dizilen 3 köprünün her birine de CHP karşı çıkmış, engellemek için elinden geleni yapmıştır.

"KANAL İSTANBUL İÇİN AYNI TAKOZLUĞU YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bu ülkede yapılan ne kadar baraj varsa, bölünmüş yol varsa, otoyol varsa, havalimanı varsa, şehir hastanesi varsa velhasıl ne kadar kalkınma yatırımı varsa CHP hepsinin de önünü kesmeye çalışmıştır.

"YEMİNLİ TÜRKİYE DÜŞMANLARI ÇITAYI BÖYLE BİR SEVİYEYE İNDİREMEZ"

Son olarak Kanal İstanbul için aynı takozluğu yapmaya çalışıyorlar.

Hem de bu iş öylesine usul ve ahlak dışı bir üslupla yapıyorlar ki yeminli Türkiye düşmanları bile çıtayı böyle bir seviyeye indiremez.

İş insanlarından bankacılara ve bürokratlara kadar herkesi tehdit ettikleri yetmezmiş gibi yatırımlarını Türkiye’ye çekmek için uğraştığımız ülkelere bile parmak sallayacak kadar muvazeneyi yitirdiler.

"BİZ İKTİDAR OLDUK, BİZDEN ÖNCEKİ BORÇLARI ÖDEMEDİK Mİ"

Ne diyorlar? Eğer kredi verecek olursanız, bunları ödemeyiz. Deutsche Bank’a tehdit sallıyorlar. Ödemeyi kesinlikle yapmayız.

Değerli kardeşlerim bunlar daha şimdiden yahu devlet nedir, devlet yönetmek nedir, bunlardan haberleri bile yok.

Uluslararası bir tahkim mekanizması var, bundan da haberleri yok. Biz iktidar olduk bizden önceki borçları ödemedik mi? Ödedik, ödüyoruz. Niye? Devlet budur da onun için. Ama bunlar devlet değil, zillet. Bunlar böyle bir şeye talip.

"MİLLETE ZERRE KADAR SAYGILARININ OLMADIĞINI AÇIKÇA ORTAYA KOYMAKTADIRLAR"

Ve tabi hayal bile değil bunların iktidar olma süreci. Bunu da bildikleri için atıyor. Tutarsa ne ala. Tutmazsa kendimizi anlatmış oluruz.

Bunlar lafa gelince bizi tek adamlıkla, hukuk tanımazlıkla diktatörlük ile itham ederler, ama kendileri sadece Kanal İstanbul konusundaki beyanları ile bile ne anayasa ne yasa ne teamül ne devlet adabı tanıdıklarını millete zerre kadar saygılarının olmadığını açıkça ortaya koymaktadırlar.

“ENDİŞEYE KAPILMAMIZA YOL AÇAN BİR VAHAMET TABLOSUDUR”

Uzaktan bakınca bu tablo CHP’nin tarihi boyunca ülkeye verdiği zararlarının uzun listesini de hatırlatan ibretlik bir görüntüdür. Yakından bakıldığında ise aynı durum ülkenin ve milletin geleceği adına endişeye kapılmamıza yol açan bir vahamet tablosudur.

“ÇOK DAHA ÇARPICI PROJELER ORTAYA KOYMALARINI UMARDIK”

Halbuki biz, muhalefet ile ülkenin önüne çıkardığı engellerin değil, millete kazandıracağımız eserlerin, hizmetlerin yatırımların atışmasını yapmak kavgasını vermek isterdik.

Mesela, biz Kanal İstanbul dedik. Onların İstanbul için çok daha büyük, çok daha cazip bir proje önermesini beklerdik.

Mesela 3’üncü Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü dedik ve yaptık. Onlardan çok daha iddialı projeler ortaya koymalarını beklerdik.

Mesela biz şehir hastaneleri dedik. Hiçbir vatandaşımız sağlık sigortası sisteminin dışında kalmayacak dedik. Sağlık hizmetleri ücretsiz ve kaliteli olacak dedik, onlardan çok daha ilerisini duymak isterdik.

Mesela bir ihracatı her ay yeni rekorlar ile ileriye taşıdık. Üretimi artırdık. Sanayi geliştirdik. Savunma sanayiinde ülkemizi marka haline getirdik. Onlardan çok daha çarpıcı projeler ortaya koymalarını umardık.

Mesela biz her şehrimize üniversite kazandırdık. İlk ve ortaöğretimde okulları baştan aşağıya yeniledik. Öğretmen kadrosunu güçlendirdik. Onlardan çok daha fazlasını taahhüt etmelerini beklerdik. Bu örnekleri her alana teşmil etmek mümkündür.

"19 YILDIR KENDİ KENDİMİZLE YARIŞIYORUZ"

Peki, ne oldu?Karşımızda sadece oyundaki mızıkçı çocuklar gibi yaptırmayız da yaptırmayız demekten başka laf da bilmeyen proje de üretemeyen bir CHP bulduk. İşte bunun için diyoruz ki biz 19 yıldır kendi kendimizle yarışıyoruz.

Karşımızda bizimle demokrasi ve özgürlüklerde olduğu gibi eserde, hizmette, projede yarışacak kimse olmadığı için çıtayı sürekli kendi elimizle yukarıya taşıyoruz.

Kanal İstanbul’da bu örneklerden biridir. Türkiye bugüne kadar bunca eser, bunca hizmete CHP’ye rağmen sahip olmuşsa Kanal İstanbul Projesi’ne de aynı şekilde kavuşacaktır.

“YENİ BİR NEFES BORUSU AÇIYORUZ”

Dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul’u, boğaz trafiği ve depreme hazırlık gibi sorunlarının çözümüne ciddi katkı sağlayacak bu projeyi şehrin geleceğini kurtaracak bir eser olarak görüyoruz. Biz burada sadece bir kanal inşa etmekle kalmıyor, aynı zamanda İstanbul’a ve ülkemize limanı ile ihracatımızı, hayat alanları ile insanımızı rahatlatacak yeni bir nefes borusu açıyoruz.

Proje hazırlık aşaması bilimin ve tekniğin ışığında titizlikle tamamlanan Kanal İstanbul’un ilk köprüsünün temelini atarak, bu abide eseri ülkemize kazandırmak için ‘Bismillah’ dedik.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINDA YAŞANAN SIKIŞIKLIĞI GİDERME AMAÇLIDIR"

Altyapı deplase çalışmalarının ardından, kanalın kazısına da süratle başlıyoruz. Kanalın her iki tarafından inşa edilecek toplamda 500 bin kişilik şehirler İstanbul’a ilave nüfus getirme değil, depreme hazırlık için kentsel dönüşüm çalışmalarında yaşanan sıkışıklığı giderme amaçlıdır.

Ekranları başında bizi izleyen milletime özellikle sesleniyorum.

Çünkü CHP ve yandaşlarının özellikle bu yalan kampanyalarına bu yalan terörüne aldanmamak gerekir. Bu bakımdan da özellikle şu anlatacaklarımı şu anlatacaklarımı aziz milletimin dikkatle takibini rica ediyorum.

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