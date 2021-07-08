Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti İl Başkanları Toplantısı konuşması

Türkiye ekonomisinin hedef alındığı dönemi hatırlatan Erdoğan, "Yurt dışındaki altınlarımızın tamamını ülkemize getirerek, döviz rezervimizi güçlendirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan, konuşamsında şu ifadeleri kullandı:

"YALNIZCA MİLLETİMİZE GÜVENDİK"

"Kendi değerlerine saygılı, hayallerini gerçekleştirmek için çalışan herkesin yanında yer alan milletimiz, canı pahasına bizim de yanımızda yer almıştır. İktidara geldiğimizde milletimiz ne istiyor, ne bekliyorsa onu yapacağız demiştik. Yalnızca milletimize güvendik, milletimizden destek bekledik.

"SALDIRILARDAN DİMDİK ÇIKMAYI BAŞARDIK"

Son 8 yıldır, ülkemizle birlikte partimizin ve şahsımızın da yaşadığı kesintisiz saldırı sürecinden milletimizden aldığımız destekle dimdik çıkmayı başardık. Fitili ilk Gezi olaylarıyla ateşlediler. Batılı medya kuruluşlarının canlı yayın yaptığı olayları hatırlıyorsunuz değil mi?

"YURT DIŞINDAKİ ALTINLARIMIZIN TAMAMINI ÜLKEMİZE GETİRDİK"

Yeni hedef, ekonomimizdi. Gece yarısı operasyonları ile kuru hareketlendirerek, ülkemizi ekonomik krizlerin altında ezmek için atağa kalktılar. Biz tabi yurt dışındaki altınlarımızın tamamını ülkemize getirerek, döviz rezervimizi güçlendirerek önlemimizi almıştık.







"KUMPASI MİLLETİMİZLE BOŞA ÇIKARDIK"

Güya ağaç, çevre diyerek yola çıktılar. Sonra işi ülkemizin tüm kalkınma projelerinin durdurulması, milli politikalardan vazgeçilmesine kadar götürdüler. Biz buradaki oyunu gördük ve kararlı bir duruş sergileyerek bu oyunu bozduk. Ardından FETÖ'nün 17/25 Aralık kumpasını devreye soktular. Bu kumpası da milletimizle boşa çıkardık.

"HER İKİ SEÇİMDE HÜSRANA UĞRADILAR"

CHP'nin borazanlığını yaptığı bu süreci, seçimlerde kullanmaya çalıştılar. Milletimizin dirayeti ve kararlığıyla her iki seçimde de hüsrana uğradılar. Sonra PKK sahne aldı. Masum insanları canlı kalkan olarak kullanarak kendilerince bir senaryo uyguladılar. Milletimizle omuz omuza vererek teröristleri açtıkları kuyulara gömdük.





"SINIRLARIMIZI GÜVENLİ HALE GETİRDİK"

Sınırlarımız içinde başaramadıkları tezgahı sınır ötesinde kurmaya kalktılar. DEAŞ'ından PKK/PYD'sine kadar bulundukları yerde tepelerine bindik ve sınırlarımızı güvenli hale getirdik. 15 Temmuz darbe girişimini tarihimizin en büyük ihanet kalkışmalarından biridir. Bu alçak kalkışmayı sabahın ilk ışıklarıyla akamete uğrattık."

Ayrıntılar gelecek...