Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Kızılcahamam Kampı kapanış konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nın kapanış konuşmasını yaptı.

AK Parti Kızılcahamam Kampı'nın kapanış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Sizlerden toplantı sonucunda ortaya çıkan tabloyu milletimize ciddi, kararlı olarak aktarmanızı bekliyorum.

Böylece gönüllerdeki kırgınlıkları gidererek 2023’e daha güçlü bir şekilde hazırlanabiliriz bizlerin doğrularla kapatmadığı her boşluğun birileri tarafından yalanlar ve iftiralarla doldurulduğunu biliyorsunuz.

Ülkemizde maalesef şahsım, AK Parti, kadrolarımız ve politikalarımız hakkında söylenen her yalana inanmaya hazır bir kitle var. Bunların bir kısmı cehaletten, bir kısmı ihanetten sürekli fitne ateşini körüklemektedir. Türkiye’nin ve Türk milletinin felaketi pahasına kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlar belki her dönemde vardı. Ama hiçbir zaman bu kadar hırslı ve cüretkar değillerdi.

Biz bunlarla mücadele ederken, bazen üslubumuzu ve tavrımızı sertleştirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Emin olun bu sertliğin tek sebebi ülkemize ve milletimize karşı mesuliyetlerimizin gereğini yerine getirme kaygısıdır. Meydanı boş bulup, önlerine gelen her şeyi yıkarak, karşılarına çıkan herkesi itip kakarak yol alamaya çalışanlara eyvallah etmek bize yakışmaz.

Hangi bedelleri ödersek ödeyelim, mazlumun hamisi olmayı sürdüreceğiz. İçeride hiçbir vatandaşımıza kendisini sahipsiz hissettirmeyecek, insanlarımızın tamamını her alan en ileri hizmetlere, özgürlüklere kavuşturacak adımları atmaya devam edeceğiz Suriye’den Irak’a, Libya’dan Karabağ’a, Balkanlardan Afrika’ya, Karadeniz’den Akdeniz’e, mazlumun olduğu her yerde bu onurlu duruşumuzu koruyarak siyasetimizi yapacağız.

Aslını inkar eden haramzadeler, her gün başka kılığa bürünebilir. Kimse bizden böyle bir tavır sergilememizi beklemesin.

Geçtiğimiz haftalarda, Adana’da gerçekleştirdiğimiz Gençlik Şöleni’nde, AK Parti’nin milletimizin her kesimi gençlerimizin de gönlünde nasıl sarsılmaz bir taht kurduğuna şahitlik ettik. Gençlerimize coşkuları için tekrar teşekkür ediyorum.

Biz sosyal medyada troller vasıtası ile oluşturulan algılara bakmadık, bakmıyoruz. Stadlara sığmayan AK Parti gençliğine bakıyoruz.

Geçtiğimiz 20 yılda, dünyadaki büyük altyapı yatırımlarının neredeyse yarısına bizim tek başımıza imza atmamız, herhâlde tesadüf olmasa gerek. Yine geçtiğimiz 20 yılda, Avrupa Birliği, ülkemize verilen sözlerin tutulmamasına rağmen, demokrasi ve özgürlüklerde dünyada en büyük sessiz devrimleri gerçekleştirmemiz de herhâlde tesadüf değildir. Bugün Türkiye’nin güvenlik kriziyle ve ekonomik sarsıntılarla boğuşan dünyada, potansiyelini en çok geliştiren ve kullanan ülke olarak öne çıkması, AK Parti’nin son 20 yılda kazandırdığı güçlü altyapı sayesindedir.

Ülke içindeki aparatların tek yaptıkları, ellerine tutuşturulan senaryolardaki rollerini oynamaktır. İşte bunun için diyoruz ki; CHP’nin başındaki zat da onun kurduğu masanın çevresinde oturanlar da altına gizlenenler de birer kukladan ibarettir. Biz asıl kavgamızı, onları ağa babalarına karşı veriyoruz. Üstelik bu kavga, yeni bir kavga değil. Son 2 asırdır, milletimizin neredeyse her günü, bu kavganın farklı aktörler ve hadiseler üzerinden cereyan eden tezahürleri ile geçmiştir. Coğrafyamızdaki ilk devletimiz, Selçulu'dan başlayarak bize bu toprakları çok gören, kendi tarhi ve medeniyet tasavvurlarında açılan yaraların intikamı peşinde koşanlar cumhuriyet döneminde de boş durmamıştır. Ülkemizin 4 bir yanında halen yaşadığımız sorunların köküne baktığımızda bu kadim kavganın izlerini görürüz. Tahir, medeniyet şuuru olmayanların teslimiyeti çağdaşlık sanarak tutundukları dalın gölgesnin ulu bir çınar değil, çürük bir kabuk olduğu gerçeğini milletimiz milli mücadele ile ispatlamıştır. Bugün de çürük kabuğa sarılanların akıbeti, 1919’da Samsun’da başlayıp 29 Ekim’de Ankara’da yeni devletimizin ilanıyla biten süreçteki mandacı zihniyetin akıbetinden farklı olmayacaktır.

Bizim yolumuz, 'Ya İstiklal ya ölüm' yoludur. Bizim yöntemimiz, 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh tüm vatandır.' ilkesidir.

Bizim hayalimiz millet ve devleti ile güçlü, gözü hep geleceğe dönük olan bir Türkiye’nin inşasıdır. En zağdı, en yorgun, en bitkin zamanımızda nasıl bu anlayışla 7 düveli arkasına alanları denize döktüysek bugün de aynı inançla ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracak, 2053 vizyonuna kavuşturacağız.

Türkiye’yi bölgesinin lideri, dünyanın en büyük 10 büyük ekonomisinden biri haline getirmenin mücadelesini veriyoruz. Türkiye’nin bölgesel ve küresel gelişmeler konusunda sergilediği ilkeli tutumun, dışarıda birilerini rahatsız etmesini anlıyoruz.

Bizi asıl düşündüren, içeride aynı tezleri dillendirenlerin kimin nam ve hesabına çalıştığıdır. Halbuki Türkiye’nin 99 yıllık Cumhuriyet tarihi de bizim 20 yıllık iktidarımız da ülkemize verilip tutulmayan sözlerin çetelesini tutmakla geçmiştir.

Misakı milli sınırlarından, Ege’deki adalar, Yunanistan ve Fransa’nın NATO’ya yeniden dönüşünden, Kıbrıs Rum Kesimi’nin Avrupa Birliği üyeliğine kadar, bunun sayısız örneği vardır.

Son dönemde bize NATO’nun genişlemesi konusunda esnek olmayı telkin edenlerin, terör örgütleri ile ilişkilerini sorgulamaktan ısrarla kaçması, kararlı duruşumuzun haklılığını ispatlamaktadır."

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