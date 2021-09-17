Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'ndaki konuşması

Erdoğan, muhalefetteki belediyelerde oluşan tabloya işaret etti. "Bol keseden attıkları hiçbir vaadi gerçekleştiremediler" diyen Erdoğan, 2023'teki seçimlerde güven tazeleyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’de Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan'ın gündeminde, Millet İttifakı'nın yönetimindeki belediyeler vardı.

"BELEDİYELERİ DAHİ YÖNETEMİYORLAR"

"Belediyeleri dahi yönetme becerilerinin olmadığına şahit olduk." diyen Erdoğan, seçim döneminde muhalefet belediyeleri tarafından millete verilen sözlerin yerine getirilmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en temel belediye hizmetlerinin aksadığını belirterek, şunları kaydetti:

"MUHALEFETİN TÜRKİYE'NİN REFAHI GİBİ DERDİ YOK"

"Son günlerde yaşananlar muhalefetin Türkiye gibi, Türkiye'nin bekası, huzuru, refahı gibi dertlerinin olmadığını göstermiştir. Edepsiz söz ve eylemlerden sahnelenen çirkinliklere kadar muhalefetin nasıl bir Türkiye hayali kurduğunu hepimiz gördük.

"VERDİKLERİ VAATLERİN ALTINDA EZİLDİLER"

Bunların bırakın ülkeyi yönetmeyi, ellerindeki belediyeyi bile yönetemiyor. Seçim meydanlarında bol keseden attıkları hiçbir vaadi gerçekleştiremediler. Verdikleri vaatlerin altında ezildiler. Çöp toplamadan, şehir içi ulaşıma hiçbir işi doğru düzgün yapamıyorlar. Artık illerde sular akmıyor sular. En temel belediye hizmetlerini bile yerine getiremeyen bir beceriksizlik ile karşı karşıyayız.

"SANDIKTA YENİDEN GÜVEN TAZELEYECEĞİZ"

2023 seçimleri milletimiz ve ülkemiz açısında tarihi bir önemde olacaktır. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023 yılında inşallah seçimlerimizi de gerçekleştireceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak sandıkta yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz.





"İNSANIMIZLA HASRET GİDERİYORUZ"

Yaklaşık iki buçuk yıl sonra tekrar tarımın, güneşin, tabii güzelliklerin şehri Mersin'de bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Dün Ahi Evran'ın ve Neşet Ertaş'ın şehri Kırşehir'deydik.

Önceki hafta Rize'de Karadenizli uşaklarla bir araya geldik. Bugün ise Mersinli kardeşlerimize misafir oluyoruz. Salgın şartlarının hafiflemesiyle birlikte insanımızla hasret gideriyoruz.

"TOPLU AÇILIŞ HEYECANINI VATANDAŞLARIMIZLA YAŞIYORUZ"

Yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılış heyecanını vatandaşlarımızla yaşıyoruz. Ülkemizin farklı illerinde hizmet, eser ve tesisinin açılışını yaptık. Yeni Yargıtay binamızı hizmete aldık. Bir taraftan yangın ve sel felaketleriyle mücadele ederken, diğer taraftan Akıncı'nın teslimatını Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi temel atmasını gerçekleştirdik.

"YAN GELİP YATMAK YOK"

Pakistan Cumhurbaşkanıyla MİLGEM ilk gemi denize indirme ve açık deniz karakol gemisi sac kesim törenine iştirak ettik. Eğitimden çalışma hayatına, ulaşımdan spora kadar birçok alanda açılışlar, kabuller gerçekleştirdik. Yan gelip yatmak yok.





KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME: BİZ TÜRKİYE'Yİ GEZİYORUZ

Milletimizle kucaklaşmak için tüm şartları zorladık. Sıkıntılarla karşılaşsak da ya yol bularak ya da yol açarak ülkemize hizmet etmeyi sürdürdük. Ana muhalefet partisinin başkanı evinin odaları arasında dolaşırken, biz Türkiye'yi geziyoruz. Muhalefet belli illere hapsolmuşken biz 84 milyonun tamamına ulaşıyoruz. Muhalefet sen-ben kavgasında vakit öldürürken biz gece gündüz koşturuyoruz.

"TÜRKİYE'Yİ ESKİ KARANLIK GÜNDEMİNE DÖNDÜRMEK İSTİYORLAR"

Onların gündeminde yalan terörü, yıkım, engel, takoz olmak var. Türkiye'yi eski karanlık gündemine döndürmek var. Yasak var, ötekileştirme var. Onların gündeminde milletimizin değerlerini aşağılamak, demokratik kazanımları gasp etmek var. Elinde çekiçten başka bir şey bulunmayan tüm sorunları çivi olarak görürmüş. Bunların slogandan, tahrik ve tahkirden başka bildikleri yok.

"TÜRKEVİ'NİN AÇILIŞINI YAPACAĞIZ"

Pazar günü ABD'deyiz. Pazartesi günü New York'ta BM'nin tam karşısında 36 katlı Türkevi'nin açılışını da yapacağız. Tam BM'nin karşısında. Hamdolsun bu da bize nasip oldu.

"KARŞIMIZDAKİLERDE BÖYLE BİR DERT GÖRMÜYORUZ"

İnsan aklını kullanarak, yanlışı doğrudan, iyiyi kötüden, haramı helalden, zulmü adaletten ayırma kabiliyetiyle donatılmıştır. Karşımızdakilerde ne böyle bir dert, ne böyle bir hassasiyet görüyoruz. Onlar anlasa da anlamasa da biz Türkiye'yi büyütmeye çalışıyoruz.

"AŞK İLE ÇALIŞAN YORULMAZ"

Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizim mücadelemiz ülkemizi aydınlık yarınlara taşıma mücadelesidir. Milletimizin birliğini, beraberliğini korumak içindir. AK Parti olarak ecdadımız gibi hizmet eden izzet bulur diyoruz. Biz Neşet Ertaş gibi aşk ile çalışan yorulmaz diyoruz.

"EFENDİ OLMAYA DEĞİL, HİZMETKAR OLMAYA GELDİK"

Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. 84 milyonun her bir ferdi bizim gözümüzde aynıdır, aynı derece hürmete layıktır.

"MİLLETİMİZ DARA DÜŞMESİN DİYE..."

Bizim ölçülerimiz başkaları değil, ilkelerimiz ve kadim değerlerimizdir. Biz yatırım yaparken kökene değil, şehirlerin durumuna bakarız. Biz proje geliştirirken ülkemize ve şehirlerimize yapacağı katkıya bakarız. 20 yıldır hiçbir ayrım yapmadan, siyasi tercihine aldırmadan tüm Türkiye'ye hizmet ediyoruz. Ülkemizin ayağına taş değmesin, milletimiz dara düşmesin diye gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bizim Türkiye'den başka vatanımız, milletimizden başka sevdamız yok.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ VURGUSU

Mersin'e 38 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Bugün de 3 milyar 260 bin lirayı bulan yatırımların açılışını yapıyoruz. Akkuyu ziyaretimizden sonra tüm bu eser ve projelerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün, Akkuyu Nükleer Santrali'ni denetlemeye geldik. Akkuyu'nun Mersinimize neler kazandıracağını düşünün. Bunu gerçekleştirmek de bize nasip oldu."