Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 21'nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle ATO Congresium'da düzenlenen programda konuştu. Erdoğan, "Bu kutlu mücadeleyi 2023 zaferiyle taçlandıracağız" dedi.

AK Parti, 21 yıl önce, 14 Ağustos 2001'de kuruldu.

Kuruluşundan 15 ay sonra girdiği 3 Kasım 2002 genel seçimleriyle tek başına iktidara geldi.

"Ve bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." Türk siyasi tarihinde AK Parti dönemi işte bu sözlerle başladı.

Girilen tüm seçimlerden zaferle çıkıldı. İktidarda 20 yıl geride kaldı.

Bugün Ak Parti’nin 21’ncı kuruluş yıl dönümü ATO Congresium’da düzenlenen programla kutlanıyor.

"Kutlu mücadeleyi 2023 zaferiyle taçlandıracağız"

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu kutlu mücadeleyi 2023 zaferiyle taçlandıracağız." dedi.

"Dünyanın en büyükleri arasında yer alacağız"

Erdoğan, artık Türkiye'nin dünyanın en büyükleri arasında yer alacağını belirterek, Türkiye, 2023 vizyonunu artık demokraside ve kalkınmada eksiklerini tamamlama değil, siyaseti ve ekonomisiyle dünyanın en büyükleri arasında yer alma hedefini inşa etmektedir. ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programda yaptığı konuşmasından satır başları şöyle:

"Bundan tam 21 yıl önce bir 14 Ağustos günü, ‘Artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek’ AK Parti’nin kuruluşunun müjdesini milletimizle paylaştık. Bizim önümüzü okuduğumuz bir şiiri bahane ederek kesmek isteyenlere milletimizle birlikte AK Parti’yi kurarak geldik.

Girdiğimiz ilk seçimde bizi yüzde 34 oyla iktidara getirten milletimiz bugüne kadar, AK Parti’yi sandıktan hep yüzde 40 ile yüzde 50 arasındaki oy oranlarıyla birinci çıkarmıştır. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve halk oylamalarında bu oranlar yüzde 52’lere, hatta yüzde 69’lara kadar çıkmıştır.

Gençler, Türkiye’nin siyasi, ekonomik, sosyal açıdan en sıkılı döneminde, AK Parti’nin kurucular kurulunda yer alarak bu büyük davaya omuz veren her bir kardeşime şahsım milletim adıma şükranlarımı sunuyorum.

"Biz kendi yolumuzda ilerlemeyi sürdüreceğiz"



Ne sebeple olursa olsun bu kutlu çatının dışına çıkarak kendine başka yollar çizenlere de geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Son nefesine kadar bir büyük davanın bugünkü bayraktarı olan AK Parti saflarında sadakatle hizmet etme kararlılığında olan milyonlarla birlikte biz kendi yolumuzda ilerlemeyi sürdüreceğiz.

İnşallah önümüzdeki yıl rabbim lütfederse, partimizle ilgili yıl dönümünü Ankara Kapalı spor Salonu’nda yapacağız. Her şey gibi bu büyük davanın mensubu olmak da bir nasip işidir. AK Parti kadroları olarak, Rabbimizin bize bahşettiği bu nasibe hamd ederek kendi işimize bakacağız, kendi sorumluluklarımızı yerine getirmenin mücadelesini vereceğiz. AK Parti 21 yıl önce siyaset sahnesine adım atmakla Türkiye’de yeni bir dönemi başlatmış, bu ülkeyi uçurumdan kurtarmıştır. Bu sürenin yaklaşık 20 yılı da iktidarda geçmiştir.

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