İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk ve terör soruşturması...
Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak çağrısı yaptı.
Özel, yaptığı sokak çağrısında polisleri hedef gösterdi.
Saraçhane'de toplanan eylemciler, polisi hedef aldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ANNESİNİ HEDEF ALDILAR
En son eylemde göstericilerin hedefinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesi Tenzile Erdoğan vardı.
TEK TEK HEPSİ TESPİT EDİLDİ
Alçak bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesine toplu olarak küfreden eylemcilere karşı emniyet ekipleri harekete geçti.
İlk operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.
GÖZALTI SAYISI ARTTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, 25 Mart'ta, toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklarına uymayarak Saraçhane'deki İBB binası çevresinde eylem yapan 55 kişi, 'yürüyüşler kanununa muhalefet', 'görevli memura mukavemet' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından yakalandı.
Yakalanan kişilerden 5'inin 18 yaşından küçük olduğu tespit edildi.
Şüpheliler, gözaltına alındı.
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