AA

"Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek” teması altında 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu, birçok ülkenin lideri ve temsilcilerin bir araya getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği ve vizyoner bakış açısıyla şekillenen bu forum, küresel barış ve iş birliği için önemli bir zemin oluşturdu.

KONUŞMASI KİTAPLAŞTIRILDI

Konuşmasında Gazze’deki drama son verilmesi, çatışmaların yerini barışa bırakması ve “Dünya beşten büyüktür” diyerek adalet vurgusu yapan Erdoğan, “Daha adil bir dünya mümkün” çağrısıyla uluslararası toplumu sorumluluğa davet etti.

Katılımcılar tarafından büyük takdir toplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kitaplaştırıldı.

"KÜRESEL DİPLOMASİNİN ÖNEMLİ BULUŞMA NOKTALARINDAN BİRİ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabındaki açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu'nun yine küresel diplomasinin önemli buluşma noktalarından biri olduğunu belirtti.

"DÜNYANIN BARIŞ, ADALET VE HUZURA İHTİYACI VAR"

Türkiye'nin önemli marka değerlerinden olan, barış diplomasisi açısından kritik öneme sahip ADF'ye bu yıl 155 ülkeden 21 devlet ve hükümet başkanı, 64 bakan, 46 ülkeden 1000'e yakın basın mensubu olmak üzere 6 binden fazla kişinin katıldığına dikkati çeken Altun, "Bugün, dünyanın belki de hiç olmadığı kadar barışa, adalete ve huzura ihtiyacı var. Uluslararası kuruluşlar, ülkeler ve insanlık olarak sorumluluklarımız büyük." ifadesini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN SÖZLERİ ÖNEMLİ BİR MESAJ NİTELİĞİNDE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ADF kapsamında tüm dünyaya verdiği mesajların, başta Gazze olmak üzere, dünyanın dört bir yanında yaşanan zulümlere karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye davet eden çağrılarının son derece önemli olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarında vurguladığı 'Biz artık çatışmanın değil uzlaşmanın, ayrışmanın değil ittifakın; kan, gözyaşı, acı ve gerilimin değil refahın ve istikrarın egemen olduğu bir bölge görmek, böyle bir dünyada yaşamak, evlatlarımıza böyle bir dünya bırakmak istiyoruz.' gibi sözleri tüm insanlık için önemli bir mesaj niteliği taşımaktadır.

"DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR" VURGUSU

Yine 'Dünya beşten büyüktür, çünkü insanlık beşten büyüktür' sözleri dünya barışı ve güvenliğini tehdit eden olaylara karşı aksiyon alamayanlar açısından oldukça anlamlıydı. Bu vesileyle, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Forum kapsamında tüm dünyaya verdiği mesajlarını, başta Gazze olmak üzere, dünyanın dört bir yanında yaşanan zulümlere karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye davet eden çağrılarını kitaplaştırdık."

"BU ESER, ADALET VE HUZUR TESİSİ İÇİN İZLENMESİ GEREKEN YOLU ORTAYA KOYUYOR"

Eserin "Daha adil bir dünyanın mümkün" olduğu hakikatini en veciz biçimde ortaya koyduğunu belirten Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Bu eser; dünyada barışın, adaletin ve huzurun tesisi için izlenmesi gereken yolu da açıkça ortaya koymaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel vizyonunu yansıtan hitabının gelecek nesillere de rehberlik etmesi adına kayıt altına alan bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyor, Antalya Diplomasi Forumu'nun bölgesel ve küresel barışa, huzura ve istikrara katkı sunmasını temenni ediyorum."