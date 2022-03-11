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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya Diplomasi Forumu'ndaki konuşması

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 15:09
    • Güncelleme : 11.03.2022 - 15:13
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya Diplomasi Forumu'ndaki konuşması

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

    "Sizleri medeniyetler beşiği güzel Antalya'mızda misafir etmekten büyük bahtiyarlık duyuyorum. Antalya Diplomasi Forumu'nun hayırlara vesile olmasını diliyorum.

    Rusya ve Ukrayna krizinin ardından ilk düzey temasın, dün burada gerçekleşmiş olması forumun amacına ulaşmış olduğunu gösteriyor.

    İkinci Antalya Diplomasi Forumu'nun rüştünü ispat etmiş bir forum olarak, yoluna devam edeceğine inanıyorum.

    Dünyamız 21'inci yüzyılın ilk çeyreğine geride bırakmaya hazırlanırken, insanlığın barışa özlemi o derece artıyor. Onca ilerlemeye rağmen, insanlık olarak temel meselelerimizi henüz çözüme ulaştıramadığımızı görüyoruz."

    AYRINTILAR GELİYOR


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