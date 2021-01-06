Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk Başbakanı Rama ile basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edi Rama ile ortak basın toplantısında, Arnavutluk depreminin ardından Türkiye'nin tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak için Türkiye'ye gelen Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta yaşanan depremin ardından Türkiye tarafından yapılan yardımları hatırlattı.

"TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK"

İkili ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alındığını ifade eden Erdoğan, "21 Eylül - 26 Kasım 2019 tarihlerinde Arnavutluk iki büyük deprem yaşadı. Türkiye olarak Arnavut kardeşlerimizin imdadına koştuk. Elimizdeki tüm imkanları Arnavutluk halkı için seferber ettik. Ayrıca 522 konut inşa etmek kararı aldık. Deprem konutlarının temel atma törenini 23 Aralık'ta gerçekleştirdik. 2021 Ağustos ayında inşaatı tamamlayıp, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Sayın Başbakan'la bu hususların yanı sıra ekonomik ilişkilerimizi de değerlendirme fırsatını bulduk. Türkiye, Arnavutluk'un en büyük dördüncü ticari ortağıdır." dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

"Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Az önce Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasına ilişkin ortak belgeyi imzaladık. Attığımız bu adım her alandaki işbirliğimizin daha da geliştirilmesine imkan tanıyacaktır.

İkili konuların yanı sıra bölgesel meseleleri de ele aldık. Siyasi, askeri, ekonomik, kültürel her türlü alanda bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz ele alma fırsatı bulduk.

Hayata geçirebilecek projelere ilişkin fikir tatisinde bulunduk. 1 Ocak itibarıyla Karadeniz Ekonomik İşbirliği Dönem Başkanlığını Arnavutluk üstlenmiştir. Kendilerine başarılar diliyorum.

Arnavutluk'ta faaliyet gösteren 600'ü aşkın firmamız, yaklaşık 15 bin Arnavut kardeşimize istihdam sağlıyor. Arnavutluk'ta altyapı ve turizm alanında yatırımlarımızı arttırmayı planlıyoruz.

Osmanlı döneminden kalan ortak kültürümüzü yansıtan tarihi eserleri geleceğe taşımaya büyük önem veriyoruz. Arnavutluk'ta yaklaşık 500'ün üzerinde restorasyon projesini hayata geçirdik.

Kültür Bakanlarımız İşkodra şehrindeki tarihi Kurşunlu Camii'nin Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından protokolü imzaladı.

Görüşmelerimizin ana gündem maddelerinden biri de terörle mücadele, askeri ve savunma alanlarındaki işbirliğimizdir. FETÖ'nün her iki ülke açısından tehdit oluşturduğunu Arnavutluk makamlarınla hemfikiriz.

Bu vesile ile Türkiye başta Türkiye Maarif Vakfı olmak üzere ilgili tüm kurumlarıyla Arnavutluk'un yanındadır. Maarif Vakfı olarak devralınan Tiran'daki üniversitenin yarın İTÜ ile sayın Başbakanın rektörle bir araya gelmek suretiyle adımı da atılacaktır.

Şu anda İTÜ'de 100 civarında Arnavut evladımız eğitim öğretim görüyorlar.

Eğitim-öğretimle Türkiye-Arnavutluk arasında çok güçlü adım atılmış oluyor.

Arnavutluk'ta gerçekleştirilecek genel seçimlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Başbakan Rama'nın açıklamaları;

Şunu tespit ettik, güçlü bir irade gördük. İki iki ülke arasındaki ilişkiler için yeni bir sayfa imkanını gördük. Sayın Cumhurbaşkanı size müteşekkirim. Biraz önce yaptığımız başa baş görüşmeler ve çok kıymetli zamanını bizim heyetimize ayırdığı için. Birçok konu ele aldık.

Türk halkına müteşekkirlik duygularımı ifade etmek istiyorum. Depremden etkilenen aileler için yapılan yardımlar için. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem ulusal anlamda hem küresel anlamda Arnavutluk'ta yeni inşa sürecine dahil oldu, bu sürece başkalarının da katılmasını sağladı.

Arnavut depremzedeler için kayda değer bir tutar taahhüt edildi. Dost ülke ve sayın Erdoğan'ın şahsı tarafından ilan edilen dayanışma her zaman olmuştur. Bu sadece bizim sıkıntıda olduğumuz zamanlarda değil. Korona sürecinde de sayın Cumhurbaşkanı Arnavutluk'un yanında durdular. Türkiye'den gelen sağlık yardımları çok anlamlıdır bizim için. Bugün görüştüğümüz konulardan bir tanesi de yakın işbirliğiydi. Özellikle korona mücadelede yanımızda olması, hiçbir şeyi esirgemeden yardımda bulunmuştur.

"TEK VÜCUT OLARAK AYNI YÖNDE ÇALIŞACAĞIZ"

Türkiye Cumhuriyeti'nin bize yaklaşımı Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi "İnsanlık tek vücuttur, milletler bu vücudun parçasıdır" demişti. Türkiye de depremden zarar gördü, başsağlığı dileklerimi bir kez daha iletiyorum.

Bugün şahsen çok gururluyum.

Arnavutluk Cumhuriyeti adına sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin kurulmasından çok gurur duyuyorum. Daha önce ilan edilen stratejik ortaklığımızı daha kurumsal ilişkiye yükseltmektedir.

Daha yakın çalışabilmek için, ortak grupların kurulması ve bütün bürokratik engelleri kaldırarak yapacağız. Tek vücut olarak, aynı yönde çalışacağız.

Yaptığımız görüşmelerden çok memnunum. Sağlık, turizm, ekonomik alanındaki yatırımlar.

İTÜ'de okuyan Arnavut öğrencilerimiz var. Burada çok başarılı oluyorlar. Çok yakında bir şehrimizde bölge hastanesi yapılacak. Bütün heyetim adına bu kıymetli zamanınızı bize ayırdığınız, sıcak misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyorum."