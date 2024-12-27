Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlik fotoğrafı ortaya çıktı

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenleyeceği 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Balıkesir'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçekle karşılandı.

HAVALİMANI ÇIKIŞINDA OTOBÜSÜ DURDURDU

Kentteki temasları için Balıkesir Merkez Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havalimanı çıkışında otobüsünü durduran Cafer Karaduman ile sohbet etti.

ASKERLİK FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ

Karaduman'ın sohbet sırasında, 2003 yılında İzmir'de trafik kazasında vefat eden kayınpederi Kepsut Müftüsü Ali Şahin (sol 4) ile Erdoğan'ın asker arkadaşı olduğunu anlattığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a askerlik fotoğrafını gösterdiği öğrenildi.

İşte o kare...