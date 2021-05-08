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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkınan Koşan Yorulmaz' isimli kitabı yayınlandı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkınan Koşan Yorulmaz' isimli kitabı, 348 sayfadan oluşuyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2021 - 14:05
    • Güncelleme : 08.05.2021 - 15:56
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkınan Koşan Yorulmaz' isimli kitabı yayınlandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesaisine dair detayların yer aldığı kitapla ilgili açıklama İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

    KİTAP YAYINLANDI

    İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020 yılında yaptığı çalışmaları ve hizmetleri anlatan bir kitap hazırladı. 'Aşkınan Koşan Yorulmaz' isimli 384 sayfalık kitap,

    'https://iletisim.gov.tr/images/uploads/dosyalar/askinan_kosan_yorulmaz.pdf' adresinde yayımlandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkınan Koşan Yorulmaz' isimli kitabı yayınlandı VİDEO

    HİZMET, DEĞER, ESER ÜRETME GAYRETİ

    Kitapla ilgili açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Her gün her saatini ülkesi için hizmet, eser ve değer üretme gayretiyle geçiren bir Cumhurbaşkanımız var hamdolsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın millete hizmet sevdasının geçen yılki kesitlerini 'Aşkınan Koşan Yorulmaz' kitabında bir araya getirdik" dedi.

    Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkınan koşan yorulmaz. Biz aşkla koşuyoruz. Yorulmayız." sözlerinin işitildiği bir video yer aldı.

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