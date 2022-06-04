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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayakta alkışlanan konuşması

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayakta alkışlanan konuşması

    Partisinin 21 yıllık çalışmalarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu milletin son ferdi de şehit olmadan tek karış toprağını kirletemeyeceksiniz” dedi. Bu sözler ayakta alkışlandı.
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2022 - 11:48
    • Güncelleme : 04.06.2022 - 11:49
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    AK Parti’nin Kızılcaham kampında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayakta alkışlandı.

    AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuşurken Türkiye üzerinde oynanan oyunların farkında olduklarını aktaran Cumhurbaşkanı, “Bu milleti esir alamayacaksınız” dedi.

    “Bu milletin son ferdi toprağa düşmeden…”

    “Karşımıza çıkartılan aktörlerin birer aparat, yürütülen kampanyaların birer proje olduğunu biliyor, asıl mücadeleyi bu aparatların yularını ellerinde tutanlara, projelerin gerçek sahiplerine karşı veriyoruz” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

    “Biz ‘Başaramayacaksınız’ diye meydan okudukça üzerimize yeni yöntem ve araçlarla gelmeyi sürdürenlere de diyoruz ki; bu milletin son ferdi de toprağa düşmeden sinsi senaryolarınızı hayata geçiremeyeceksiniz.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu milleti esir alamayacaksınız VİDEO

    “Aziz vatanımızın tek karış toprağını kirletemeyeceksiniz”

    Biz istikbal ve istiklal diyerek mücadele bayrağını yükselttikçe ayağımıza taktıkları çelmeleri artıranlara diyoruz ki; bu milletin son ferdi de şehit olmadan aziz vatanımızın tek karış toprağını kirletemeyeceksiniz.

    “Bu milleti esir alamayacaksınız”

    Biz büyük ve güçlü Türkiye diyerek hedeflerimize kilitlendikçe eşi benzeri görülmemiş bir kin, bir nefretle üzerimize saldıranlara diyoruz ki; son ferdi de nefesini tüketmeden bu milleti esir alamayacaksınız.”

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayakta alkışlanan konuşması #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayakta alkışlanan konuşması #2


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