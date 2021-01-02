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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya Camii'ne giriş yaptığı an

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya Camii'ne giriş yaptığı an

    Cuma namazı için Ayasofya Camii'ne giren Cumhurbaşkanı Erdoğan tekbir sesleriyle karşılandı.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2021 - 11:55
    • Güncelleme : 02.01.2021 - 12:08
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Erdoğan'ın camiye girmesiyle birlikte büyük bir heyecan oluştu.

    Cemaatten bazıları ayağa kalkıp Erdoğan'ı karşılamak istedi, bu sırada 'ayağa kalkmayın' uyarıları yapıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görenler; tekbir getirip 'Reis' diye seslendi.

    O anlar kameralara yansıdı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanda ilerleyerek namaz kılacağı yere oturdu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya Camii'ne giriş yaptığı an VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın Ayasofya Camii ne giriş yaptığı an #1

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