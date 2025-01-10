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Haber Merkezi

Son 23 yılda Türkiye büyük bir yol katetti.

Bu kapsamda yurdun dört bir yanı ulaşım araçları ile adeta sarıldı.

AYDIN VE DENİZLİ'YE DEV ESER

Bu kapsamda yeni ulaşım yatırımları hizmete açılmaya devam ediyor.

Ege'nin incisi olan Aydın ve Denizli'yi birbirine bağlayan yeni bir eser daha hizmete girdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇTI

Otoyol bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla resmen hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamarında önemli mesajlar verdi.

"KARAYOLU AĞIMIZI GENİŞLETİYORUZ"

Erdoğan, "Aydın-Denizli Otoyolu ile Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerimiz arasındaki karayolu ağımızı biraz daha genişletmiş oluyoruz." dedi.

"YENİ İSTİHDAM ALANLARI OLUŞTURACAK"

Yeni otoyolun bölgede turizm, tarım, ulaşım, sanayide yeni girişimlere öncülük edeceğini söyleyen Erdoğan, böylece yeni istihdam alanları oluşacağını ifade etti.

Erdoğan, yeni otoyolla yılda 7,4 milyar lira tasarruf sağlanacağını anlattı.

"163 KİLOMETRE UZUNLUĞA SAHİP"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışta yaptığı konuşmada öne çıkan satır başları şu şekilde:

Yolculuk sürelerinin azaltılması önceliklerimizin ilk sıralarında yer alıyor. Bugün resmi açılışını yaptığımız Aydın-Denizli otoyoluyla karayolu ağımızı biraz daha genişletmiş oluyoruz. 140 km anayol ve 23 km bağlantı yolundan oluşan Aydın-Denizli otoyolumuz toplam 163 km uzunluğa sahip. Uzunluğu 5712 metreye ulaşan 61 köprü, 19 köprülü kavşak 11 bin 672 metre uzunluğunda 18 viyadük, 30 üst geçit, 5 adet otoyol hizmet tesisi yer alıyor. 93 kilometrelik kesimini 3 Kasım 2023'te açmıştık. 70 km'lik kesimini de 17 Ekim 2024'te hizmete vermiştik.

"PROJEYİ HAYATA GEÇİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

17 Ekim'de açılan ikinci etabı Kuyucak'tan başlayıp Köşk ilçelerini geçerek Aydın'da sonlanmıştı. Şimdi otoyolun tüm kesimlerini resmi olarak Aydın'la birlikte tüm Ege Bölgemizin istifadesine sunuyoruz. 2 saati bulan yolculuk süresi 1 saatin altına iniyor. Devlet yolu üzerinden Aydın'dan Denizli'ye ulaşım süresi birbirine eşit hale geliyor. Zamandan 6,4 milyar lira, akaryakıttan 1 milyar lira olmak üzere tasarruf edeceğiz. Karbon emisyonunu 61 ton azaltmış olacağız. Projenin tamamlanmasıyla Kapıkule'den başlayıp İstanbul üzerinden Marmara ve Ege Bölgeleri'ni kat ederek Akdeniz'e ulaşan otoyol ağını hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz.

"YOL MEDENİYETTİR"

Yol medeniyettir. Yol demek ulaşım demektir, sanayi, üretim, turizm, kültür, emniyet, kalkınma demektir. Yol olmadan bunların hiçbiri olmaz. Aynı durum Aydın-Denizli otoyolu için de geçerlidir. Sanayi ve tarım ürünlerimiz Denizli üzerinden bölgenin en önemli ihracat merkezi olan İzmir'e çok kısa sürede nakledilecek. Turistik beldelerde daha fazla zaman geçirilmesine imkan sağlayacak bu durum turizm gelirlerimizi de artıracaktır. Aydın-Denizli otoyolumuz turizm sektöründe bölgeye yapılan yatırımları artıracaktır.

MUHALEFETE TEPKİ GÖSTERDİ

Sizinle bizim aramızda sadece ufuk farkı yok, niyet, anlayış, zihniyet farkı var. Biz kule deyince para kulesi, belediye deyince yeme aklına gelen kadro değiliz. 22 yıldır Türkiye'yi kalkındırmak için çalışıyoruz. Ülkemizi ve şehirlerimizi hak ettiği yatırımlarla buluşturmaktır. Bugüne kadar ulaştırmada en büyük atılımları gerçekleştirdik. 22 yılda 63 bin 629 kilometre bölünmüş yol inşa ederek toplam bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin kilometreye yükselttik. Yollarımızda ortalama hız 40 km'ydi, şimdi yaklaşık 90 km. İnsanlarımız seyahatlerini daha hızlı, daha güvenli ve konforlu şekilde yapabiliyor. İnşallah çok daha iyi seviyelere geleceğiz.

AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU

6 şeritli 140 kilometre ana yol ve 4 şeritli 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplamda 163 kilometre uzunluğunda inşa edilen Aydın-Denizli Otoyolu, hem ticareti hem turizmi canlandıracak.

2 etaptan oluşan yolun ilk etabı Kocabaş'tan başlayıp Kuyucak ilçesine ulaşıyor.

7,4 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLANACAK

İlk etabın ardından 2. etapta da geri sayım bitti. Otoyolun 2. etabı Kuyucak’tan başlayıp Aydın Merkez’de sonlanıyor.

Bu sayede zamandan 6,4 milyar lira, akaryakıttan ise 1 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 7,4 milyar lira tasarruf sağlanacak.

Doğa dostu otoyolla, yıllık 61 bin ton karbon salınımı önlenmiş olacak.

TURİZME KATKISI BÜYÜK OLACAK

Aydın-Denizli Otoyolu’nun turizme de katkısı büyük.

Pamukkale, Efes, Didim ve Kuşadası gibi turizm merkezlerine yüksek standartlı ulaşımı sağlaması ve süreyi kısaltması bölgeyi ziyaret edenlerin zamanlarını daha verimli geçirmelerini sağlayacak.

Bu vesileyle turistik aktiviteler artacak, yeni yatırım ve istihdam fırsatları da ortaya çıkacak.

Ayrıca otoyolla bölgenin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı’na Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerinin daha kısa sürede nakledilmesi mümkün olacak.

SON 23 YILDA DEV YATIRIMLAR

2002 yılında bin 714 kilometre olan otoyol ağı son olarak Aydın-Denizli Otoyolu’yla 3 bin 796 kilometreye yükseldi.