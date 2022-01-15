Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın Toplu Açılış Töreni konuşması

Konuşmasında vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kur endeksli TL mevduat dedik, oyunları bozuldu." dedi. Erdoğan, "Fahiş fiyatların milletimizi bunalttığını biliyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gökbel Barajı, 4398 Kişilik Öğrenci Yurdu, ADÜ Hastane Ek Hizmet Binası ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Türkiye ekonomisinin hedef alındığını söyleyen Erdoğan, "Döviz kuru üzerinden önce ekonomik kriz, ardından siyasi ve sosyal kaos çıkarmak için sayısız denemede bulundular. Aldığımız tedbirlerle yurt dışından ülkemize yapılan saldırılarda kullanılan araçları önemli ölçüde etkisiz hale getirdik." dedi.

"KUR ENDEKSLİ TL MEVDUATI DEDİK, OYUNLARI BOZULDU"

Kaos planlarının başarısız olduğunu dile getiren Erdoğan, "Kur endeksli Türk Lirası mevduatı dedik, bütün oyunları bozuldu. Başaramayacaksınız, biz bu yolda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatta engellemelere rağmen 250 milyar dolar hedefine ulaşacaklarını kaydetti ve ekledi: "Biz çalışıyoruz, yapıyoruz. CHP laf üretiyor."

Erdoğan: Kur endeksli TL mevduat dedik, oyunları bozuldu VİDEO

Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"FAHİŞ FİYATLARIN VE ENFLASYONUN MİLLETİMİZİ BUNALTTIĞINI BİLİYORUZ"

"Bu defa aynı oyunu yurt içi piyasalarında panik havası oluşturarak oynamaya çalıştılar. Geçtiğimiz ay bunun da tedbirlerini alarak yeniden istikrar ve güven iklimini tesis etme yolunda gereken adımları attık. Bu arada yaşanan fahiş fiyatlar artışlarının ve yükselen enflasyonun milletimizi bunalttığını biliyoruz.





"TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ"

Asgari ücretten memur ve emekleri maaşlarına sosyal destek ödemelerine kadar her alanda yaptığımız yüksek oranlı artışlarla insanlarımızı önemli ölçüde rahatlattık. Asgari ücreti hiç düşünmedikleri bir seviyeye çıkardık mı? AK Parti bu. İnşallah bundan sonra da her kesimden vatandaşımızı enflasyon karşısında korumayı sürdüreceğiz. Bu tür dalgalanmaların durulmaya başlamasıyla 'Türkiye Ekonomi Modeli' diye adlandırdığımız programımızın kazanımları daha iyi görülüyor.

1 MİLYAR 353 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Yaklaşık 2,5 yıllık bir aranın ardından efeler diyarı Aydın'daki vatandaşlarımıza gönül dolusu selamlarımı gönderiyorum. Aydın ziyaretimizi, yapımı tamamlanan yaklaşık 1 milyar 353 milyon liralık eser ve hizmetlerin resmi açılışını yaparak taçlandırmak istedik.





"2023'TE BU İŞİ AYDIN'DA BİTİRELİM"



Ülkemizin yalan ve iftira dolu polemiklere değil, terör örgütünün payandalarıyla yürüyen siyasetçilere değil, eserlere ve hizmetlere ihtiyacı vardır. Ülkemiz ve milletimize kazandırdığımız eserlerimiz ile konuşmaya devam edeceğiz.

"AYDIN, BU CHP'YE PRİM VERMEMELİ"

Sizlerle samimi hasbihal yapalım mı? Dertleşelim mi? Öyle bir dertleşelim ki, Haziran 2023'te bu işi Aydın'da artık bitirelim. Menderes'e darağacında son nefesini verdiren darbeciler de tek parti faşizmi atıkları da lanetle anılıyor. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde son 20 yılda attığımız her adımda merhum Menderes'i rahmetle ve minnetle yad etmemizin sebebi ülkemize yaptığı hizmetlerin yanında onurlu duruşudur. Bugünün CHP'si tek parti faşizminin hesabını vermesi gereken atıklardır. Aydın, bu CHP'ye prim vermemelidir.





"ÜLKENİN YÖNETİMİNE TALİPLERMİŞ"

Ne diyorlar? 'Erdoğan'ın akıbeti de Menderes gibi olacak' diyorlar. Ey CHP'nin atıkları, biz bu yola çıkarken beyaz kefenimizi giyerken çıktık. Bizi bu tür tehditlerle korkutamazsınız. CHP'yi kuşatan zihniyet, Her fırsatta ülkesini dışarıya şikayet etmeyi, milletinin değerlerine düşmanlık yapmayı siyaset kisvesi altında sürdürüyor. Bugüne kadar ülkenin bir adım daha ileriye gitmesi için gündeme getirdikleri tek bir teklifleri, projeleri olmayanlar, kurdukları itttifakla ülkenin yönetimine taliplermiş.





"2023'E ÇOK İYİ HAZIRLANMAMIZ LAZIM"

Allah aşkına şu CHP'nin bu ülkede yaptığı ne var? Dikili bir ağaçları var mı? Öyleyse şimdiden 2023'e çok iyi hazırlanmamız lazım. İttifakın bir tarafına milletvekilleri teröristlerle oynaşan PKK'nın payandası partiyi, diğer tarafına şehit yakınlarına küfreden milletvekillerini baş tacı yapan sözde milliyetçi partiyi almışlar. Arkalarında da kırık dökük kim varsa takmışlar.

"BÖYLE BİR DERTLERİ, HAZIRLIKLARI YOK"

Nereden geliyorsunuz diye sorsanız kırk kafadan kırk ayrı ses çıkar. İstikamet neresi derseniz, yine kırk kafadan kırk ayrı ses çıkar. Ne yapacaksınız deseniz, bu defa kimseden bir ses çıkmaz çünkü böyle bir dertleri, hazırlıkları yok.





"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİNE MUTLAKA ULAŞACAĞIZ"

Millet olarak biz bu fotoğrafı yabancısı değiliz. Geçmişte 1970'lerde, 1990'larda aynı kabusu defalarca yaşadık. Türkiye'yi, milletimizi bir kez daha aynı kabusa mahkum etmek isteyenlerin eline bırakmayacağız. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetler üzerine inşa edeceğimiz büyük ve güçlü Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız.

Ülkemizi bugünlere getirirken, hangi badireleri atlattığımızı, hangi engelleri aştığımızı, hangi oyunları bozduğumuzu en iyi sizler biliyorsunuz. Demokraside ve kalkınmada geldiği seviyeyi, ekonomide dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girerek taçlandırmak isteyen Türkiye, inşallah bunu da başaracaktır. Elbette bu süreçte bedeller ödedik, ödüyoruz.





"TOPRAKTAN ÇIKAN HER ÜRÜN DEĞERİNİ BULACAKTIR"

Sanayi üretiminde, lojistikte, ihracatta çok iyi bir yerdeyiz. Tarım ürünlerinde ve ona bağlı olarak gıda ürünlerinde salgın kaynaklı ciddi fiyat artışları oldu. Çiftçilerimizden ekilmemiş, değerlendirilmemiş tek bir karış toprak bırakmamalarını istiyoruz. Topraktan çıkan her ürün, ambara giren her mahsul değerini bulacaktır.