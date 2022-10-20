Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinde Aliyev hünerlerini gösterdi

İlham Aliyev'in halter kaldırdığı anlar renkli görüntülere sahne olurken, eski milli halterci Halil Mutlu da Azerbaycan Lideri'ni büyük bir ilgiyle izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'da temaslarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile birlikte 26 Ekim 2021’de temelini attıkları Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi'nin ilk etabının açılış törenine katıldı.

Aliyev halteri görünce dayanamadı

İki lider, Türk ve Azerbaycanlı yatırımcılar tarafından Zengilan'da hayata geçirilen Dost Agropark'ta incelemelerde bulundu.

Program sırasında spora düşkünlüğüyle bilinen Aliyev, halter kaldırarak güç gösterisinde bulundu.

Aliyev'in halter kaldırdığı görüntüler, renkli anlara sahne oldu.

Halil Mutlu şaştı kaldı

O anlarda eski milli halterci Halil Mutlu da şaşkın bakışlarını gizleyemedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti çerçevesinde Cebrayıl ilindeki Kumlak Tren İstasyonu ve Azerbaycan-Türkiye Uluslararası Orman Eğitim Merkezi ve Akıllı Fidancılık ve Dostluk Orman Kompleksi'nin temel atma törenlerine katılacak.

İHA'nın aktardığına göre Erdoğan, Aliyev ile Cebrayıl ilini ziyaret edecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.