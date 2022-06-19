Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Babalar Günü paylaşımı

Erdoğan, kutlama mesajında, bir babanın aile içindeki önemine dikkati çekti.

Her yıl 19 Haziran'da Babalar Günü kutlanıyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kutlama mesajı yayınladı.

"Yüreğiyle, fedakarlığıyla..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Yüreğiyle, fedakarlığıyla ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum." diye yazdı.

Babalar Günü mesajı

Paylaşımının devamında Erdoğan, "Başta şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babaları rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum." ifadesine yer verdi.