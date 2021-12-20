Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği 'Nas' nedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz ve enflasyonla mücadelede "nas" ne diyorsa, onu yapacağız" sözlerinin altını her fırsatta çiziyor. Peki İslam'da nas ne demek, ne anlama geliyor?

Son günlerde döviz kurlarında çalkantılar yaşayan Türkiye, enflasyon ve faizle mücadelesinde kararlı bir duruş sergiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu mücadelede sıklıkla "nas"tan vazgeçmeyeceğini dile getiriyor.

Faiz açıklamasında Nas'a bağlı olarak faiz indirimleri yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir Müslüman olarak Nas ne gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim” demişti.

Erdoğan, başka bir açıklamasında faiz ve enflasyon ile ilgili mesajlar verirken "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faiz ve enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada. Nas ortadayken sana, bana ne oluyor?" ifadelerini kullandı.

NAS NEDİR?

Erdoğan'ın, faiz indirimi kararı alınmasının nedenini Nas'a bağladığını ifade etmesinin ardından Nas'ın ne olduğu ve Türkçe meali araştırılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındaki "Nas" ifadesi ile Nas Suresi'ni kast ettiği sanıldı. Ancak "Nas" farklı bir anlam ifade ediyor.

Nas, aslında Nass; açık ve belirgin olan demektir.

Nass kavramı Allah'ın ve peygamberin kelamı anlamına gelir. İslam'da nass olarak tanımlanan sözler, yoruma açık değildir. Fıkıhta bir meseleye çözüm getirmek için öncelik nassa verilir. Eğer nas yoksa içtihada varılır. İçtihat, ayet ve hadisler ışığında düşünmek ve sonuca varmak demektir.

Bu anlamıyla nas vahyin metinsel verisi olduğundan teşrîin ve dinî bilginin temelini oluşturur; karşıtı genel olarak "ictihad"dır. İctihad, istidlâl ve kıyas gibi kavramlarla karşıt olarak zikredildiğinde nas Allah ve Peygamber'in sözünü, bu kavramlar da nasların akıl yoluyla açılımını anlatır.

NAS SURESİ

Kur'an-ı Kerim'in 114'üncü ve son suresi olan Nas Suresi'nin meali ise şöyle:

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla de ki:

"Cinlerden olsun insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden insanların rabbine, insanların mâlik ve hâkimine, insanların mâbuduna sığınırım!"

TDK'YA GÖRE NAS NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre nas kelimesi "Açıklık, açık ve kesin yargı." ve "Dogma." anlamlarına gelmektedir.