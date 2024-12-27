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AK Parti'de kongre süreci devam ediyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Burada coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililere hitap etti.

Konuşmasında önemli mesajlar veren Erdoğan, iç ve dış gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

MUHALEFETE SURİYE TEPKİSİ

Suriye'deki gelişmeler üzerinden CHP'yi sert sözlerle eleştiren Erdoğan, "Bölgedeki gelişmeleri Türkiye merkezli olarak okuyamıyorlar. Baas rejimi düştü, bakıyorsunuz yasını ana muhalefet tutuyor. Ellerinden gelse grup kürsüsünde zalim Esad'a mersiye yakacaklar." dedi.

2025 YILINI İŞARET ETTİ

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, "2025'ten itibaren başta terör olmak üzere akut sorunlardan kurtularak ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine getirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

"2025'TE TERÖR SORUNU BİTECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadeleye yönelik mesajında şunları söyledi:

2025'ten itibaren başta terör olmak üzere akut sorunlardan kurtularak güney sınırlarımızın ötesinde tehditleri ortadan kaldırarak, ekonomi programımızı başarıya ulaştırarak, her alanda atılımlar yaparak ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine getirmekte kararlıyız. Muhalefetin milletimize karamsarlık pompalamaya çalışmasının arkasındaki nedeni iyi biliyoruz. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır, biraz daha gayret istiyoruz. Bizim tek bir gayemiz var, o da milletimize aşkla hizmet etmektir.

"SORUŞTURMALAR HEMEN BAŞLATILDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Sevgili Balıkesirliler, yol ve dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Balıkesirli kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Karesi'deki patlamada vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine rabbimden sabır diliyorum. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar hemen başlatıldı. Bakanlarımız şehrimize gelip ailelerin acılarını paylaştı. Kabine üyelerimizden bazıları ve vekillerimiz buradaydı dün. Biz de bazı kardeşlerimizi ziyaret edip taziye dileğimizi sunacağız. Bugün 2 ailemizi ziyaret ettik, onlarla dertleştik.

"29 İŞÇİNİN HESABINI VERSİN"

Ailelerimiz son derece metanetli davranıyor. Patlamanın nedenini ortaya çıkarmak için soruşturma çok yönlü ve titiz şekilde yürüyor. İlk etapta 10 kişi gözaltına alındı. Hatası kusuru olan varsa onlarla ilgili gereken mutlaka yapılacak. Yakının kaybeden ailelerimiz, Balıkesirli kardeşlerimiz şüphe duymasın. Patlamada can kaybı olması nedeniyle 85 milyon olarak hepimiz üzüldük. Henüz cenazeler kalkmadan olayın nasıl olduğu bilinmeden CHP genel başkanı çıkıp talihsiz açıklamalar yapıyor. Devletin seferber olduğu olayı farklı yerlere çekmek acıları istismar etmektir, bu hukuki de değildir, ahlaki ve vicdani değildir. Beşiktaş Gayrettepe'de yangında hayatını kaybeden 29 işçinin hesabını versin kendileri. Bizi vicdan yoksunu siyasetlerine çekmesinler. Acıları yarıştırmak bizim siyasetimiz değildir. Böyle gayri ahlaki yola tevessül etmedik, etmeyeceğiz.

"SAYISIZ AĞIR SINAMALARLA YÜZLEŞTİK"

Hüseyin Murat Uysal kardeşimizi de rahmetle yad ediyorum. Kuruluşundan bu yana AK Parti Balıkesir'de görev yapan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 102 yıllık tarihinin 22 yılında milletimize hizmet etme şerefi bu kadroya nasip oldu. Bu dönemde ülkemize kazandırdığımız eserler, bıraktığımız izler önceki dönemlerle mukayese edilemeyecek kadar büyüktür. AK Parti hükümetleri olarak Menderes dönemindeki gibi çelmelere, tehditlere maruz kaldık. Sayısız ağır sınamalarla yüzleştik. Biz milletimizden aldığımız destek ile bu sinsi operasyonları birer birer bozmayı başardık. Nice husumet odağının hevesini kursağında bıraktık. Ciddi zorluklarla karşılaştık. Allah'ın bahşettiği kader çizgisi karşısında hiçbir tuzağın, saldırının netice vermediğini yaşayarak gördük.

"BAY KEMAL'İ BİZ BİLE KURTARAMAYIZ"

Bugün yine kimine şükredeceğimiz, kimine sabredeceğimiz imtihanlar içinden geçiyoruz. 61 yıllık Baas zulmü Suriye halkının başlatıp zafere ulaştırdığı devrim ile sona erdi. Misafir ettiğimiz 3.6 milyon kardeşimiz vardı. Pek çok ahlaksız, vicdansız saldırıya uğradık. 14-28 Mayıs'ta bu mazlumları hedef göstererek hitler özentisi muhterisler bile çıktı. Bu hayasız akınların tamamına göğüs gerdik. Milletimiz ırkçı faşist nefrete geçit vermedi. Bu kişinin cezasını 'Baba oğul gibiyiz' diyerek en yakınındaki isimler verdi. Baba oğul gibiyiz diyenler şimdi ne oldu, Ankara'daki ofisinde ne kapısını çalan var ne halini soran ne de fikirlerini merak eden var. Bir köşeye atıldı ve unutuldu. Sosyal medyada ize sataşarak kendini hatırlatmaya çalışıyor. Ne yapsalar nafile. Tarihin tozlu raflarında silinip gitmekten kurtulamayacaklar. Bay Kemal kusura bakmasın, dostları tarafından atılan o kuyudan kendisini biz bile kurtaramayız. Sırtına yediği o paslı hançeri biz bile çıkaramayız.

"TARİH VE MİLLET ÖNÜNDE MUTLAKA HESAP VERECEKLER"

Tarihin doğru yerinde durduk. Suriyeli kardeşlerimizden isteyenlerin vatanlarına dönüş yolu açıldı. Onların varlığını olumsuz propaganda olarak kullananlar bugün dönüşlerinden rahatsız çünkü ellerindeki propaganda malzemeleri gidecek. Varlık sebeplerinin ortadan kalkacağını biliyorlar. Bu siyasetçi esnafı tarihlerinin hiçbir döneminde devletlerinin milletlerinin yanında yer almamıştır. Bölgedeki gelişmeleri Türkiye merkezli olarak okuyamıyorlar. Baas rejimi düştü, bakıyorsunuz yasını ana muhalefet tutuyor. Ellerinden gelse grup kürsüsünde zalim Esad'a mersiye yakacaklar. Türkiye'nin anahtar ülke olduğunu tüm dünya biliyor, ABD söyleyince CHP genel başkanını afakanlar basıyor. Sorsan bağımsızlıkçılar ama ABD'de kapı kapı dolaşan, Avrupa'dan aferin alacağız diyen siz ve ittifak ortaklarınız değil miydi. Tarih ve millet önünde mutlaka hesap verecekler.

"BİZ TÜRKİYE'NİN HEM BUGÜNÜ HEM DE YARINIYIZ"

AK Parti olarak bize düşen, alternatif üretme, toplum hissiyatını kavrama görevini yerine getirmektir. Kongrelerimize büyük önem veriyoruz. Siyasette çıtayı yükseltip rekabet şartlarını yükselttik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmemiz bunun en somut ve çarpıcı örneğidir. İnsanımızın şikayetlerine kulak veriyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız her işin gayesi ülkemize daha çok eser kazandırmak, büyüyen Türkiye'yi dünyada en üst sıraya çıkarmaktır. Her ne kadar son mahalli seçimlerde kimi şehirlerde arzu ettiğimiz neticeyi alamasak da bunu bir yol kazası kabul ediyoruz. Türkiye için inancı ve vizyonu olan tek ittifak biziz. Bizi beğenmediği için kapıyı çarpıp gidenlerin nasıl bir hayal kırıklığına uğradığını görüyoruz. Biz Türkiye'nin hem bugünü hem de yarınıyız.

"DEĞERLERİMİZE İNANAN KİMSEYE SIRTIMIZI DÖNMEYİZ"