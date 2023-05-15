Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması Geleneksellen balkon konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre açık ara önde olduklarını bildirdi. Erdoğan ayrıca, yurt dışı oylarının sayımından sonra seçimlerin ilk turda biteceğini de vurguladı.

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Türkiye, geleceği için sandık başına gitti.

Oy verme işleminin bitmesiyle birlikte sonuçlar gelmeye başladı.

Anadolu Ajansı'ndan alınan verilere göre sandıkların yüzde 96,49'u açıldı.

Sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 49,42'sini alarak yarışı önde götürüyor.

Oyların açıklamasında artık sona gelinirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da partisinin genel merkezinden coşkulu kalabalığa seslendi.

Erdoğan balkona çıktı: Birileri mutfakta biz ise balkondayız

Gelenekselleşen balkon konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri mutfakta biz ise balkondayız" dedi.

Sözlerine devam Erdoğan, hem yurt içi hem de yurt dışı oylarının sayımının biraz daha vakit alacağını söyledi.

Açık ara öndeyiz: Yurt dışı oyları intikal etmedi, ilk turda biteceğine inanıyoruz

Resmi sonuçlar henüz gelmese de gelenekselleşen balkon konuşmasını yaptığını belirten Erdoğan, "Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunmaktayız. Yurt dışı oylar tamamıyla ülkemize intikal etmiş değil, sayımlar sürüyor. İlk turda biteceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hem yurt içi oyların hem yurt dışı oyların sayımının biraz daha vakit alacağı anlaşılıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hem yurt içi oyların hem yurt dışı oyların sayımının biraz daha vakit alacağı anlaşılıyor. Biz milleti kandırmaya çalışanlar gibi değiliz. Bugün de seçimde açık ara önde olduğumuzu biliyor ama sonuçlar resmen önümüze gelmediği için milli iradenin tezahürünü bekliyoruz. Geleneksel balkon konuşmasını şimdiden yapalım dedik." şeklinde konuştu.

Seçimde tercihini AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan seçmenlere de teşekkür eden Erdoğan, "Kazanan tartışmasız bir şekilde ülkemiz, milletimiz olmuştur. Türkiye milli iradenin üstünlüğüne olan bağlılığıyla dünyanın önde gelen demokrasileri arasında yer aldığını bir kez daha ispatlamıştır." şeklinde konuştu.

"Geleneksel balkon konuşmasını şimdiden yapalım dedik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Birileri mutfakta biz ise balkondayız. Aziz milletim, ekranları başında bizleri izleyen kıymetli vatandaşlarım, değerli dava ve yol arkadaşlarım sizleri hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Ülkemiz bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlamıştır. Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunmaktayız. Hem yurt içi oyların hem yurt dışı oyların sayımının biraz daha vakit alacağı anlaşılıyor. Biz milleti kandırmaya çalışanlar gibi değiliz. Bugün de seçimde açık ara önde olduğumuzu biliyor ama sonuçlar resmen önümüze gelmediği için milli iradenin tezahürünü bekliyoruz. Geleneksel balkon konuşmasını şimdiden yapalım dedik.

"Türkiye milli iradenin üstünlüğüne olan bağlılığıyla dünyanın önde gelen demokrasileri arasında yer aldığını bir kez daha ispatlamıştır"

Seçimde tercihini bizden, AK Parti'den Cumhur İttifakı'nda yana kullanan kardeşlerime şükranlarını sunuyorum. Kazanan tartışmasız bir şekilde ülkemiz, milletimiz olmuştur. Türkiye milli iradenin üstünlüğüne olan bağlılığıyla dünyanın önde gelen demokrasileri arasında yer aldığını bir kez daha ispatlamıştır. Bu gerçeği seçimlere katılım oranını rekoruyla gösterdik. Dünyada benzeri yok. Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimini yaşadık. Kayda değer hiçbir üzüntü verici hadise yaşanmadan bu seçimi tamamladık.

"Siyasi hayatımız boyunca her zaman milli iradenin kararına saygı duyduk"

CHP yöneticileri ve bazı belediye başkanlarının tamamen kendi iç hesaplaşmalarının ürünü bu gerçeği değiştirmiyor. Biz siyasi hayatımız boyunca her zaman milli iradenin kararına saygı duyduk. Seçimde de saygı duyuyoruz. Bundan sonraki seçimlerde de saygı duyacağız. Cumhur İttifakı işini biliyor, gereğini yaptınız. Herkesten biz aynı demokratik olgunluğu bekliyoruz. Artık buna yeni yeni kılıflar uydurmanın anlamı yok. Gayri resmi sonuçlar açıklandığında hep beraber göreceğiz.

"Yurt dışı oylarında sayımlar sürüyor"

Sonuçlar ne olursa olsun tercihini bizden yana kullanan 27 milyona yakın vatandaşıma şükranlarımı sunuyorum. Seçimlere katılan 56 milyon vatandaşıma tekrar teşekkür ediyorum. En yakın rakibimize 2,6 milyon fark attık. Bu rakamın çok daha yükseleceğine inanıyorum. Seçim sistemimizin yüzde 50 +1 kuralı nedeniyle seçimlerin ilk turda bitip bitmediğini henüz bilmiyoruz. Şayet, milletimiz seçimin ikinci tura kalmasında yana yaparsa bu da başımızın üstünedir. Yurt dışı oylar tamamıyla ülkemize intikal etmiş değil, sayımlar sürüyor. İlk turda biteceğine inanıyoruz.

"Milletimizin gönlünü kazanmak için çalışacağız"