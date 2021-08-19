Euro
9.9023
-0.13%
Dolar
8.4723
0.29%
Altın
483.48
-0.45%
Borsa
1.45
0%
Bitcoin
378.419
-1.07%
EXEN Coin
26.64
4.30%
22ºC
İstanbul
Açık 22 C
    Ertelenen kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor

    Ertelenen kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor

    Yangın, sel ve felaketleri nedeniyle ertelenen kabine toplantısı bugün yapılacak.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2021 - 06:15
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 06:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    16 Ağustos Pazartesi günü yapılması planlanan kabine toplantısı sel, yangın gibi olaylarda birçok bakanın sahada olması nedeniyle ertelenmişti.

    Ertelenen kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

    masada sel felaketi, orman yangınları, Afgan göçü ve salgınla mücadele gibi konular yer alacak.

    BATI KARADENİZ'DEKİ SEL FELAKETİNDE SON DURUM

    Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketinin son durumu hakkındaki gelişmeler değerlendirilecek. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, 138 milyon TL toplanan AFAD'ın başlattığı yardım kampanyasına, bakanların da bağışta bulunacağını belirtti.

    Ertelenen kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ın başkanlığında bugün toplanıyor #1

    YÜZ YÜZE EĞİTİM

    Katıldığı canlı yayında okulları açmayı planladıklarını belirten Erdoğan, "Yüz yüze eğitimi başlatacağız ve yavrularımız öğretmenleri ile çalışmaya başlayacaklar" dedi.

    Yeni atanan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yüz yüze eğitim konusundaki planlarına ilişkin bilgilendirme yapması bekleniyor.

    GÖÇ

    Taliban'ın Afganistan'da ülke yönetimini ele geçirmesiyle birlikte, Türkiye'ye doğru gerçekleşen göçe dair tedbirler masaya yatıralacak.

    AŞI

    Aşıyla ilgili olan çalışmaların son durumu hakkında değerlendirmelerde bulunulacak.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir