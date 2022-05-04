Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramda ülke liderleriyle telefon görüşmeleri sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirerek bayram tebriğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nın son gününde de telefon görüşmelerine devam ediyor.

Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bayram tebriğinde bulundu

İHA'ya göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.