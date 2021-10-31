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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden ile görüşmesi başladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden ile görüşmesi başladı

    G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelerek ikili görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın, Büyükelçi krizi, Suriye, Afganistan ve Libya meselelerini konuşması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2021 - 12:19
    • Güncelleme : 31.10.2021 - 12:57
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Roma'ya gitti.

    Burada ikili temaslarda da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme başladı.

    Görüşmenin detaylarının, Türkiye saatiyle 19.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı basın toplantısıyla açıklanacağı aktarıldı.

    İLK GÖRÜŞME NATO ZİRVESİNDE YAPILDI

    Roma'da gerçekleşecek olan Erdoğan - Biden görüşmesi başladı.İki lider ilk yüz yüze görüşmesini Haziran ayındaki NATO zirvesinde gerçekleştirmişti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın Biden ile görüşmesi başladı #1

    KRİTİK BAŞLIKLAR

    Suriye başlığının görüşmenin ana maddelerinden birisi olabileceği belirtilirken, S-400, F-35 ve F-16 konularının da masadaki kritik başlıklar arasında olması bekleniyor.

    BÜYÜKELÇİ KRİZİ

    Erdoğan - Biden görüşmesi büyükelçiler krizi sonrası iki liderin yapacağı ilk yüz yüze görüşme olacak. Biden'ın bu konuyu gündeme getireceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor...

    LİBYA VE AFGANİSTAN DA GÜNDEMDE OLACAK

    Libya ve Afganistan'daki gelişmelerin de görüşmede konuşulması bekleniyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın Biden ile görüşmesi başladı #2

    DIŞİŞLERİ BAKANLARI DA KATILDI

    Erdoğan - Biden görüşmesine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken da katılıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın Biden ile görüşmesi başladı #3

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