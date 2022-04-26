Bilim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık altyapımızın pandemi döneminde tüm dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Yaklaşık 3 yıldır koronavirüs salgınıyla mücadele veren Türkiye, bugün itibarıyla normalleşme dönemine tam anlamıyla geçiş yaptı.

Tüm gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşti ve toplantıdan çıkan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre; kapalı alanlarda uygulanan maske zorunluluğu kaldırıldı.

Bilim Kurulu'na 'teşekkür'

Bilim Kurulu üyelerine, salgının ortaya çıkışından bugüne kadar verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eden Erdoğan, "Sağlık tehdidi olarak başlayan bu süreç her alanı etkileyen topyekün bir krize dönüştü. Hayatımızın olağan akışını karşı karşıya olduğumuz duruma göre tekrar düzenlemek zorunda kaldık ve ülkelerin her biri kendi kapasitede ve kabiliyetleri ölçüsünde salgınla mücadeleye girişti." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bilim Kurulu açıklamaları ViDEO

"Sağlık altyapımızla dünyaya örnek olduk"

Erdoğan, konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

"Koskoca devletlerin havalimanlarında sınır kapılarında maske kapma yarışına girdiklerine şahit olduk. Türkiye tüm bu sınamalardan alnının akıyla çıkabilen az sayıdaki ülkelerden biri olmuştur. Maruz kaldığı büyük yükün altında ezilmeyen sağlık altyapımız ve fedakarlıklarına şahit olduğumuz sağlık çalışanlarımızla dünyada örnek bir varoluş mücadelesini ortaya koyan bu heyeti ayrıca kutluyorum. Tabii bu arada bir de bizim için çok önemli olan bazı hocalarımızı isimlerini de vereceğim onları da ebediyete uğurladık. Merhum Cemil Taşçıoğlu, Murat Dilmener, Feriha Öz gibi salgında hayatını kaybeden hocalarımızın isimlerini verdiğimiz hastanelerimizi bu mücadelenin sembolleri olarak görüyoruz.

Kapalı alanlarda uygulanan maske zorunluluğu kaldırıldı ViDEO

"Zaafiyete müsaade etmedik"

Diğer ülkelerde insanların sağlık kuruluşlarına erişimi sınırlanırken biz sadece salgın döneminde şehir hastaneleriyle, devlet hastaneleriyle 16 binin üzerinde yeni yatağı da bu arada hizmete açtık. Salgınla en etkili mücadeleyi yürütürken toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında asla zaafiyete müsaade etmedik. Vefa grupları gibi uygulamalarla insanlarımızın yanında olduk. Her alanda olduğu gibi salgınla mücadelede de yol göstericimiz ve en önemli güç kaynığımız bilimin ışığı bilim insanlarımızın gayretleri olmuştur.

"Ülkemizi bu sancılı dönemden sağ salim çıkarttık"

Dünya Sağlık Örgütü de bu süreci yakından takip ederek takdirlerini kendi platformlarında açıkça kaydetmiştir. Kriz dönemlerinde kamuoyunun beklentilerini karşılamak alınan kararlara uyulmasını sağlamak bunların muhtemel etkilerini yönetmek kolay değildir. Hükümet olarak bilimsel verilerle toplumsal beklentileri en üst düzeyde buluşturmaya gayret ettik. Ülkemizi bu sancılı dönemden sağ sağlim çıkartarak milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmanın huzuruyla bugün buradayız. Salgının başlangıcında bilinmeyen tanınmayan sonuçları kestirilemeyen bir virüsle karşı karşıya gelinmesinin yol açtığı belirsizlikler vardı.

"Kendi aşısını üretebilen 9 ülkeden biri olduk"

Vatandaşlarımızı virüse karşı korumak için dünyada geliştirilen her yöntemi en hızlı şekilde ülkemize kazandırarak mücadeliyi ön plana çıkardık. Kendi verilerimizi analiz ettikçe bilgilerimizi geliştirdik. Bilim insanlarımızın gayretleriyle yerli solunum cihazından tanı kitine, ilaç ve aşı üretimine kadar pek çok başarıya birlikte imza attık. Kendi aşısını üretebilen 9 ülkeden biri konumundayız. Dünya genelinde 160 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardımda bulunduk. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya bu konuda hiç de hayırla yad edilmeyecek bir yaklaşım sergilemiştir.

"1 milyon 300 bin kişilik sağlık ordumuzun hizmetleri unutulmayacak"

Türkiye olarak bu süreçten çıkardığımız ders diğer alanlar gibi sağlık altyapısı ve hizmetleri konusanda da kendi kendimize yeterli hale gelmemizin şart olduğudur. Bu hedefe hızla ulaşacağız. Son 2 yıldır mesaisinin neredeyse tamamını hiç bir maddi karşılık beklemeksizin salgınla mücadeleya ayıran değerli bilim insanlarımıza milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. 1 milyon 300 bin kişilik sağlık ordumuzun verdiği hizmetleri asla unutmayacağız. Salgının artık kitlesel bir tehdit olmaktan çıkmasıyla birlikte Avrupa ülkelerinin hemen tamamı kısıtlamaları malum kaldırmıştır. Ülkemizin de bu aşamaya geldiğine inanıyoruz. Nitekim bugün yapılan koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında bu hususlar değerlendirilmiştir."