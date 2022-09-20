Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine sesleniyor.

Yoğun diplomasi trafiğini Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir kez daha dünyaya seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşından tahıl sevkiyatına, terörle mücadeleden Yunanistan ile yaşanan gerilime kadar pek çok kritik başlıkta mesajlar verdi. Türkiye'nin kırmızı çizgilerini ve önerilerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Genel Kurulun ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum.

Koronavirüs salgınıyla uluslarası dayanışmanın önemini görmüş olduk. 'Dönüm Noktası' temasını son derece isabetli buluyorum.

Salgın sürecinde hiçbir ayrım gözetmeden 161 ülkeye destek sağladık. Yerli ve milli aşımız TURKOVAC'ı tüm insanlığın hizmetine sunduk.

"Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya ulaşmasını temin ettik"

Türkiye olarak bu iradeyi salgın ve iklim değişikliği süreçleri yanında Rusya-Ukrayna savaşının sonrasında yaşananları da görüyoruz. Bugün savaşta diyalog ve diplomasinin önemine vurgu yapıyoruz. Tarafları önce Antalya'da sonra İstanbul'da bir araya getirdik. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya ulaşmasını temin ettik. Sevkiyatın her geçen gün ivme kazanmasını memnuniyetle izliyoruz. Bu mutabakat BM'nin son yıllarda imza attığı en büyük başarılardan biridir.

Her iki tarafa da makul, adil ve uygulanabilir bir diplomatik çözümü beraber bulmamız gerekir. Daha fazla çaba gösterme sorumluluğumuzu bu savaş bir kez daha göstermiştir.

"Dünya 5'ten büyüktür"

Dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür gerçeğini her platformda söyleyeceğiz.

Türkiye'nin dış politka vizyonu daima barış odaklı olmuştur. Yeri geldiğinde arabulucu yeri geldiğinde yapıcı rol üstleniyoruz.

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