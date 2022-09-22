Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki diplomasi trafiği

Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu için New York'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 siyasi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta katıldığı BM 77'nci Genel Kurulu'nda diplomasi temaslarını yoğun şekilde sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kurulu öncesi ve sonrasında 20 siyasi ile bir araya geldi.

BM Genel Sekreteri ile görüştü

İlk olarak BM Genel Merkezi'nde giden Cumhurbaşkanı, Genel Sekreter Guterres ile görüştü. Görüşme, basına kapalı şekilde gerçekleşti.

Ürdün Kralı 2'nci Abdullah

Türkevi'ne giden Cumhurbaşkanı, burada da Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i de kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile görüşmesinin ardından yanlarına gelen Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol ile bir süre sohbet etti.

Japonya Başbakanı ile görüştü

Ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Merkezinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeul, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile de sohbet etti.

İsrail Başbakanı Lapid ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta İsrail Başbakanı Yair Lapid ve Japonya Başbakanı Kişida ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı, bu süreçte telefon trafiğini de aksatmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki konuşması öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

FIFA Başkanı'nı kabul etti

Bir diğer görüşme ise FIFA Başkanı Gianni Infantino ile gerçekleşti. Türkevi'nde yapılan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topa kafa atmasıyla öne çıktı.

Bir diğer yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile bir araya gelirken, ABD'li Senatör James Risch'i de kabul etti.

İngiltere'nin yeni Başbakanı ile görüşme

New York'ta Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı, yine Türkevi'nde İngiltere Başbakanı Lizz Trus ile görüşme gerçekleştirdi.

Truss ile görüşmenin ardından Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş MilletleKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de bir araya geldi.