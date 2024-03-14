Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durağı Ağrı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ağrı Dörtyol Kavşağı'nda gerçekleştirilecek olan mitingde vatandaşlara hitap edecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim çalışmaları sürüyor.

Yoğun bir programı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün önce Şırnak ardından ise Mardin'e gitti.

Burada vatandaşlara hitap eden Erdoğan'ın bugünkü durağı Ağrı olacak.

Yerel seçim ve gündeme dair konuşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler kapsamında ziyaret edeceği Ağrı'da hem gündemdeki konulara hem de yerel seçimlere ilişkin mesajlar verecek.

Cumhur İttifakı’nın büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları için Ağrılıların desteğini isteyecek.

Akşam iftar programına katılacak

Ağrı mitinginin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 19.16 sularında 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı için Haliç Kongre Merkezi'nde olacak.