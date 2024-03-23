Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durağı Ankara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim mitingleri kapsamında bugün Ankara'da, kendisini bekleyen vatandaşlarla buluşacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim maratonu sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçim mitingleri kapsamında dün Karabük ve Çankırı'da vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durağı ise Başkent Ankara olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Büyük Ankara mitingine katılarak konuşma yapacak.

Turgut Altınok'a destek isteyecek

Ankara'da vatandaşlara hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem gündem hem de yerel seçime dair önemli mesajlar verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olan Turgut Altınok için Ankaralı vatandaşlardan destek isteyecek.

Miting saat 13.30'da başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarında Türkiye Yüzyılında "Gerçek Belediyecilik" vurgusu yapacak.

Miting için Ankara’ya bağlı 25 ilçeden çok sayıda katılım bekleniyor.