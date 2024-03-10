Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durağı İzmir olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim kapsamındaki mitingleri devam ediyor. Erdoğan bugün ,İzmir Gündoğdu Meydanı'nda vatandaşlara hitap edecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.

31 Mart’taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında miting programlarına 10 Şubat’ta Zonguldak’tan başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugünkü durağı İzmir olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 13:30'da İzmir Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirdiği mitinge katılacak.

Yerel seçim ve gündeme dair konuşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler kapsamında ziyaret edeceği İzmir'de hem gündemdeki konulara hem de yerel seçimlere ilişkin mesajlar verecek.

Cumhur İttifakı’nın büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları için İzmirlilerin desteğini isteyecek.

Harita geleneği sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haritada gittiği illere raptiye takarak geleneği sürdürüyor.

Metro açılışı için İstanbul'a gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir mitinginin ardından saat 17:30 sıralarında Bakırköy Sahil- Bahçelievler- Güngören- Bağcılar Kirazlı Metro Hattı Açılış Töreni için İstanbul'da olacak.

Mitinglere katılım oldukça yüksek

Bu süreçte önemli çalışmalara imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok ilde miting yaptı.

Kent meydanlarında büyük bir coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, binlerce vatandaşa hitap etti.