Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durağı: Konya Yerel seçim mitingleri kapsamında dün Erzurum'da vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Konya'da olacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim mitingleri devam ediyor.

Yerel seçim takviminin işlemesinin ardından mitinglerine Zonguldak'ta başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Erzurum'a gitti.

Erzurum'da coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Erdoğan, bugün ise Konya'da olacak.

Yerel seçim ve gündeme dair konuşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler kapsamında Konya'da olacak. Burada hem gündemdeki konulara hem de yerel seçimlere ilişkin mesajlar verecek.

Cumhur İttifakı’nın büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları için Konyalı vatandaşların desteğini isteyecek.

Mitingler kalabalık geçiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak'ta başladığı ve dün son olarak Erzurum'a gittiği mitingler bir hayli kalabalık geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı meydanlarda coşkulu bir kalabalık karşılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gittiği yerlerde de meydanlardaki sayıyı paylaşıyor.