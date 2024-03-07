Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durağı Mersin olacak Dün Malatya ve Elazığ’ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 21’inci mitingini Mersin’de düzenleyecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.

31 Mart’taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında miting programlarına 10 Şubat’ta Zonguldak’tan başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugünkü durağı Mersin olacak.

Partisinin Mersin Millet Bahçesi’nde saat 14.00’te gerçekleştireceği mitinge katılacak.

Hem yerel seçimler hem de gündemdeki konulara değinecek

Erdoğan, 10 aylık bir aradan sonra ziyaret edeceği Mersin’de hem gündemdeki konulara hem de yerel seçimlere ilişkin mesajlar verecek.

Cumhur İttifakı’nın büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları için Mersinlilerin desteğini isteyecek.